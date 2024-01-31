Танкер «Остров Сахалин» выведен из дрейфующих льдов на чистую воду

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Терпящий бедствие в Охотском море российский танкер «Остров Сахалин» освобождён из ледового плена. Спасательный буксир «Берингов пролив» сумел вывести корабль на чистую воду.
Благодаря умелому маневрированию и чётким действиям экипажа, буксир «Берингов пролив» наконец пробился к грузовому кораблю. Затем спасатели вывели «Остров Сахалин» на чистую воду. В порт назначения Находку не получивший серьёзных повреждений корабль проследует своим ходом. Представитель компании-судовладельца ранее сообщал, что толщина льда в районе, где застрял танкер, составляла около полуметра.
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Александр Бойцов