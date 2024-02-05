ТАСС: Минимум 112 человек погибли во время лесных пожаров в Чили

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В результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо погибли не менее 112 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу судмедэкспертизы в Вальпараисо. Число жертв зафиксировано по состоянию на 21:00 (03:00 мск).
Из-за пожаров, бушующих на площади 40 тысяч га, чилийский президент Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всем регионе Вальпараисо. Кроме того, с 8 до 12 утра по местному времени вводится комендпнтский час для того, чтобы по Вальпараисо могли свободно перемещаться огнеборцы.
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