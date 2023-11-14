ТАСС: В Краснодаре более двадцати улиц остались без света из-за аварии

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Более 20 улиц Краснодара остались без света после того, как произошло аварийное отключение электричества в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара.
На месте уже работает аварийная бригада, время восстановления энергоснабжения уточняется.
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Артем Путинцев