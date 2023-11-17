ТАСС: В Забайкалье после частичного обрушения шахты погибли оба рабочих

Сотрудники Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России подняли на поверхность тело второго шахтёра, который погиб при частичном обрушении на шахте, принадлежащей компании «Омчак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.