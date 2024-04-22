Тело водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в реке

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В реке Дон в Воронежской области нашли тело водителя, который был за рулём автомобиля, в котором ехали участники специальной военной операции. Машина затонула в начале апреля.
Как сообщили в своём официальном телеграм-канале сотрудники регионального Следственного управления СК России, тело человека без признаков жизни было обнаружено в реке в районе села Красногоровка Богучарского района. При себе у покойного были документы, удостоверяющие личность. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкие последствия.
Трагедия произошла в начале апреля. Автомобиль, в котором бойцы, участвовавшие в СВО, ехали к родственникам в Чувашию, утонул в реке. Всего в машине было три человека. Поиски двоих пассажиров тогда заняли пять дней. Тело водителя было найдено только сейчас.
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