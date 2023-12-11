Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ The Sun: Китайские врачи извлекли из глаз женщины 60 живых червей-паразитов

The Sun: Китайские врачи извлекли из глаз женщины 60 живых червей-паразитов

11 декабря 2023, 02:36
Фото: iStock/Sinhuy

Фото: iStock/Sinhuy

Врачи китайского города Куньмин извлекли из глаз обратившейся к ним женщины 60 живых червей-паразитов, сообщает издание The Sun.
Женщина обратилась в больницу после того, как из её глаза выпал живой червь. Уже во время проведения операции микрохирурги выяснили, что несколько десятков паразитов заняли пространство между глазными яблоками и веками. В общей сложности, медики удалили 50 червей из правого глаза и 10 из левого.

Все обнаруженные в глазах китаянки беспозвоночные оказались представителями типа Filarioidea, обитающими в Африке и некоторых районах Южной Азии. При этом сама пациентка утверждает, что заразилась от домашних животных, которых она погладила, а затем не помыла руки.


Ранее сообщалось о том, что комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём — нитевидной нематодой. Пострадавшему сделали операцию и извлекли паразита. Сейчас мужчина здоров.

Читайте также:

Комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём нитевидной нематодой

В Новороссийске врачи нашли в организме пациента клубок из глистов

Черви поселились в мозге женщины из-за её любимого блюда
#глаза
#врачи
#здоровье
#китай
Читайте нас в
В Италии столкнулись два поезда, ранены минимум 17 человек
Corriere della Sera: В Италии столкнулись два поезда, ранены минимум 17 человек
11 декабря 2023, 01:38

Фото: iStock/designbydx

В Италии в результате столкновения двух поездов на линии Болонья – Римини пострадали минимум 17 человек.
Об этом сообщает газета Corriere della Sera. Уточняется, что в настоящее время приостановлено движение на линии между итальянскими городами Кастельболоньезе и Форли. 

Причины столкновения устанавливаются, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Читайте также:

МЧС: Из-за пожара в жилом доме Сыктывкара спасатели эвакуировали уже 90 человек

Двух детей госпитализировали после ДТП с легковушкой и грузовиком в Москве

В Петербурге пропавший ранее 13-летний подросток выпал из окна и погиб
#дтп
#спасатели
#движение
#италия
#поезд
Читайте нас в
«Общественное»: Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Херсонской области
11 декабря 2023, 01:09

Фото: iStock/ponomarencko

Несколько взрывов прогремели в поселении Снигиревка, расположенном в той части Херсонской области, которая в данный момент подконтрольна официальному Киеву. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспiльне» («Общественное»). Сейчас в этой части региона объявлена воздушная тревога.
До этого, согласно информации «Страна.ua», взрывы были зафиксированы на территории города Южный в Одесской области. При этом воздушная тревога была объявлена сразу в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.


Читайте также:

В Одесской области Украины произошли взрывы

Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне

В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
#украина
#взрывы
#херсонская область
#воздушная тревога
Читайте нас в
«Исламский джихад» атаковал солдат Израиля в районе Шеджаия — Al Jazeera
11 декабря 2023, 01:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бригады «Аль-Кудс», являющиеся военным крылом палестинской группировки «Исламский джихад», заявили, что в секторе Газа во время атаки на дом в районе Шеджаия были убиты или ранены 13 израильских солдат. По информации Al Jazeera, военные искали в доме туннель.
«Мы снесли дом в районе Шеджаия, в котором находились более 13 сионистских солдат, которые пытались найти туннель. Одному из наших боевиков удалось выйти из туннеля, убив двух израильских солдат, а затем полностью взорвав дом, что привело к жертвам», — говорится в заявлении бригады «Аль-Кудс».

Уточняется, что в результате нападения «более дюжины» солдат Израиля были ранены или убиты.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Армия Израиля за сутки нанесла удары по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным

Саудовский принц Аль-Фейсал оценил визит Путина в Эр-Рияд
#армия
#дом
#солдаты
#атака
#израиль
Читайте нас в
В Петербурге пропавший ранее 13-летний подросток выпал из окна и погиб
11 декабря 2023, 00:15

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге пропавший ранее тринадцатилетний школьник выпал из окна одного из домов Красногвардейского района. Подросток скончался, пишет 78.ru.
Тело мальчика обнаружили на улице Корнея Чуковского. Предварительно, у погибшего юноши при себе были документы на имя тринадцатилетнего И.

Другие детали происшествия в настоящее время выясняются.

Читайте также:

Двух детей госпитализировали после ДТП с легковушкой и грузовиком в Москве

Десятилетняя девочка ради шутки сообщила о теракте в Беслане

В московском ТЦ произошла поножовщина, два человека госпитализированы
#происшествия
#подросток
#санкт-петербург
Читайте нас в
МЧС: Из-за пожара в жилом доме Сыктывкара спасатели эвакуировали уже 90 человек
11 декабря 2023, 00:13

Фото: iStock/Distortion_Media

В Сыктывкаре в восьмиэтажном доме горят несколько квартир, проводится эвакуация людей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.
«Огнеборцы МЧС России эвакуировали 90 жильцов <...> Сотрудниками МЧС России спасены 10 человек, трое из них переданы медикам», — говорится в Telegram-канале МЧС России.



В ведомстве отметили, что пожар, начавшийся в одной из квартир на пятом этаже, распространился уже на площади в 170 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Читайте также:

Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы

МЧС: Пожар в Набережных Челнах локализован

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
#пожар
#коми
#мчс
#эвакуация
Читайте нас в
Двух детей госпитализировали после ДТП с легковушкой и грузовиком в Москве
Два ребёнка пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой на северо-востоке Москвы
10 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На северо-востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали двое детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ДТП произошло в 19:20 на улице 1-ая Северная линия в районе Северный. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. 

В результате столкновения получили травмы два ребёнка двух и семи лет, которые ехали в легковушке. Детей доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. 

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Калейдоскоп» у метро Сходненская произошла драка с поножовщиной. В результате двое из пяти участников с ножевыми ранениями госпитализированы. 

Читайте также:

В Приморье перевернулся автобус с детьми

Подмосковные спасатели извлекли беременную из разбитого автомобиля

В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом
#дтп
#дети
#пострадавшие
#госпитализация
Читайте нас в
10-летняя девочка ради шутки сообщила о теракте в Беслане
10 декабря 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Dzurag

Массовая рассылка о б угрозе совершения террористического акта в Беслане началась накануне, 9 декабря. Ученикам школы-интерната им. Каниди сообщали, что к ним в учебное заведение собирается прийти 17-летний парень с оружием.
Школьники начали пересылать сообщения друзьям, новость быстро распространилась, сообщает телеграм-канал SHOT. К зданию школы приехали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Здание образовательного учреждения оцепили, была усилена охрана. Никаких подозрительных предметов и личностей обнаружено не было, эвакуация учеников не потребовалось.

Полицейские довольно быстро установили первоисточник ложной информации. Им оказалась пятиклассница этой же школы. 10-летняя девочка призналась, что таким образом хотела просто подшутить над друзьями. Правоохранители также установили ещё более 10 детей фейковое сообщение. Но те говорили, что на самом деле испугались и хотели предупредить знакомых. Проверка продолжается.

Читайте также:

«Душит, кусается и нападает»: В Сибири третьеклассника просят изолировать от детей

Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете

В СК раскрыли подробности планировавшегося теракта в Москве
#проверка
#школьники
#эвакуация
#охрана
#полицейские
#сотрудники
#девочка
#теракт
Читайте нас в
В московском ТЦ произошла поножовщина, два человека госпитализированы
В ТЦ Калейдоскоп в Москве произошла поножовщина, два человека госпитализированы
10 декабря 2023, 18:52

Фото: iStock/Diy13

В торговом центре «Калейдоскоп» рядом со станцией метро Сходненская в Москве произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Отмечается, что в драке участвовали пятеро мужчин. Очевидцы сообщают, что среди них были охранники. 



В результате инцидента двое мужчин получили ножевые ранения. Они были экстренно госпитализированы. 

По предварительным данным, нож находился в руке одного из охранников. 

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. 

Ранее в Санкт-Петербурге трое школьников напали на 19-летнего студента у станции метро «Академическая» из-за вейпа. Они залили лицо молодого человека перцовым баллончиком, после чего он получил химический ожог глаз. Отмечается, что этих подростков уже замечали в других районах города. Их разыскивает полиция. 

Читайте также:

Суд вынес приговор отцу школьницы, стрелявшей в брянской гимназии

Немецкая овчарка растерзала трёхмесячного ребёнка в Москве

Пятилетнего ребёнка с ожогами от сигарет изъяли из семьи в Москве
#драка
#москва
#нож
#охрана
#госпитализация
#торговый центр
Читайте нас в
В Петербурге член Тамбовской ОПГ признался в убийствах спустя 30 лет.
10 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге довольно необычным образом было раскрыто двойное убийство, совершенное 30 лет назад. Бывший гангстер сам пришёл в ФСБ на Литейном и рассказал, что 30 лет назад расстрелял двоих конкурентов.
Мужчина по имени Сергей Мирошник был членом известной банды «тамбовских» и много чего повидал в своей жизни. Отбывал несколько сроков, в том числе за непредумышленное убийство и за незаконное хранение пистолета ТТ — излюбленного оружия бандитов в 90-х годах. Этот пистолет и применил ныне уже 59-летний убийца, когда совершал своё преступление.

В 1993 году у «тамбовских» вышли серьёзные разборки с конкурентами из другой группировки по поводу раздела сфер влияния в области торговли редкоземельными металлами. Тогда недругов и соперников, по традиции тех лет, решено было просто убрать. Сначала их собирались взорвать, но место их дислокации находилось в районе рынка на улице Решетникова, около очень людного прохода. Тогда Мирошник взял всё на себя. Он взял ТТ и с близкого расстояния выпустил в конкурентов целую обойму. ТТ он затем выбросил в Обводный канал.


                                                                                                 Фото: istockphoto/Diy1

Эту историю убийца и рассказал оперативникам на Литейном, куда пришёл добровольно. Те изрядно удивились и спросили Мирошника, почему спустя столько лет он решил признаться в преступлении. Тогда он рассказал следователям, что недавно у него умерла жена, и сам он тоже серьёзно болен. Вот и решил перед уходом на тот свет облегчить душу, чтобы не умирать с грузом тайны. Подозреваемого пока арестовали на двое суток.

Читайте также:

Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить

Задержанный за убийство подростка мигрант избежал наказания

Чемпиона мира по самбо Мачиева приговорили к 15 годам за убийство росгвардейца
#преступление
#убийство
#хранение
#фото
#пистолет
#мужчина
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф