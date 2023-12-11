The Sun: Китайские врачи извлекли из глаз женщины 60 живых червей-паразитов

Несколько взрывов прогремели в поселении Снигиревка, расположенном в той части Херсонской области, которая в данный момент подконтрольна официальному Киеву. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспiльне» («Общественное»). Сейчас в этой части региона объявлена воздушная тревога.