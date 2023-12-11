The Sun: Китайские врачи извлекли из глаз женщины 60 живых червей-паразитов

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Врачи китайского города Куньмин извлекли из глаз обратившейся к ним женщины 60 живых червей-паразитов, сообщает издание The Sun.
Женщина обратилась в больницу после того, как из её глаза выпал живой червь. Уже во время проведения операции микрохирурги выяснили, что несколько десятков паразитов заняли пространство между глазными яблоками и веками. В общей сложности, медики удалили 50 червей из правого глаза и 10 из левого.
Все обнаруженные в глазах китаянки беспозвоночные оказались представителями типа Filarioidea, обитающими в Африке и некоторых районах Южной Азии. При этом сама пациентка утверждает, что заразилась от домашних животных, которых она погладила, а затем не помыла руки.
Ранее сообщалось о том, что комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём — нитевидной нематодой. Пострадавшему сделали операцию и извлекли паразита. Сейчас мужчина здоров.
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Все обнаруженные в глазах китаянки беспозвоночные оказались представителями типа Filarioidea, обитающими в Африке и некоторых районах Южной Азии. При этом сама пациентка утверждает, что заразилась от домашних животных, которых она погладила, а затем не помыла руки.
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Артем Путинцев