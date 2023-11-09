TMZ: Сооснователь Apple Стив Возняк попал в больницу после ишемического инсульта

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк попал в больницу из-за перенесенного ишемического инсульта, сообщило издание El Sol De Mexico и портал TMZ. В этот момент он был в Мехико, где планировал выступить на бизнес-форуме, однако сейчас его речь отменили.
Как сообщили данные средства массовой информации, во время разговора с женой Возняк сказал, что чувствует себя странно, и пожаловался на сильное головокружение. Встревоженная супруга бизнесмена посоветовала ему обратиться к врачам, и в итоге Возняк был доставлен в одну из клиник мексиканской столицы, где прошёл МРТ и был госпитализирован с подозрением на ишемический инсульт.
В настоящее время врачи берут у него анализы, однако из Америки за изобретателем на частном самолёте уже вылетели члены его команды, чтобы при необходимости забрать его в США для прохождения дальнейшего лечения.
Стив Возняк вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном являются соучредителями компании Apple. Именно Возняк разработал первый «яблочный» персональный компьютер, который впоследствии поступил в продажу.
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В настоящее время врачи берут у него анализы, однако из Америки за изобретателем на частном самолёте уже вылетели члены его команды, чтобы при необходимости забрать его в США для прохождения дальнейшего лечения.
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