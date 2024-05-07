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Топ-7 аномальных зон Подмосковья: Усадьба «Пиковой дамы», Смердячье озеро, урочище Шушмор

07 мая 2024, 14:45
Фото: iStock/michal-rojek

Фото: iStock/michal-rojek

Отправляясь в путешествие по Московской области можно не только посмотреть на красивые места и живописную природу, но и по-настоящему пощекотать свои нервишки.
​О самых жутких и необычных аномальных зонах Подмосковья расскажет редакциях «Радио ​1».


Сьяны (Сьяновские каменоломни)




Одна из крупнейших известных старинных систем на территории Российской Федерации, самая крупная в Московской области и 5-я по величине в России. Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 27 километров.

Каменоломни были заброшены на протяжении многих десятилетий, однако, в 2007 году жители Сьян отремонтировали один из входов и установили там стальную лестницу.

О Сьяновских каменоломнях ходило много легенд, которые привлекали туристов и искателей острых ощущений. Так, местные говорили, что один из самых длинных лазов, который называли «Щучьим», восстанавливает в памяти момент о собственном рождении, а также открывает сверхспособности.

Вход в Сьяны заварили после того, как в 2020 году там потерялась группа детей с экскурсоводом.

Комягинский столб


Небольшое село Комягино расположено в Пушкинском районе Московской области. Знаменито это место по большей части из-за старой легенды о кочующем чёрном столбе. Местные говорят, что этот столб проклят: вокруг него не растут деревья, не летают птицы, да и вообще всё живое старается держаться от него подальше. Показать дорогу к этому столбу никто не может, не проклятый столб можно нарваться только случайно.

Не так давно мужчина из Комягино пошел за грибами и пропал. Ждали его, искали, добровольцы лес прочесывали — нет нигде, как в воду канул, хотя леса там не дремучие: можно в одном месте войти и с другой стороны выйти. На третий день сам пришел. Усталый, озябший, без грибов. Проспал сутки, только потом смог поделиться своей историей. Как рассказал пострадавший, по пути домой перед ним внезапно вырос жуткий чёрный столб высотой в два метра.

Усадьба Апраксиных


Старинная усадьба в селе Ольгино некогда принадлежала дворянскому роду Апраксиных. Теперь же о здании ходят жуткие легенды.

В XVIII-XIX вв. имение Апраксиных славилось своим крепостным театром. Сюда приезжали все знатные певцы, музыканты, актёры, писатели, драматурги, военные советники, государственные деятели. В усадьбе играли спектакли, проводили балы, званые обеды. Частой гостью была фрейлина, статс-дама Наталья Голицына, ставшая прототипом княгини в повести Пушкина «Пиковая дама». Эту историю поведал Александру Сергеевичу не кто иной, как внук той самой Голицыной. Однажды во Франции Наталья Петровна проиграла в карты огромную сумму. Ей пришлось обратиться за помощью к своему другу – французскому графу Сен-Жермену, который был личностью через чур эксцентричной и загадочной. Граф не одолжил денег Голицыной, но назвал три карты… Конец истории, как кажется, всем известен.

По легенде, призрак Голицыной до сих пор бродит по руинам усадьбы Апраксиных, тоскуя по давним временам, когда здесь, в Ольгово, устраивали пышные застолья и играли в карты.

Смердячье озеро


Такое название водоёму в городском округе Шатура дали местные жители, потому что от него исходил сильный запах сероводорода. Считается, что озеро образовалось около 10 тысяч лет назад в результате падения метеорита.

Согласно легенде, когда-то на валу на берегу стояла часовня, но при странных обстоятельствах она рухнула на дно озера вместе с находившимся там дьяком. Отсюда и название: «смерть дьячья».

Посещавшие Смердячье люди утверждают, что на берегу водоёма сразу становится физически плохо. Кружится голова и помутняется сознание.

«Часовня» на месте древнего капища


Небольшая деревенька Часовня располагается в городском округе Павловский Посад. Это местность, внутри которой происходят феномены, едва ли объяснимые с помощью современных научных теорий. Деревья в лесу растут под неестественным углом, летом на траве образуются расходящиеся круги, вокруг раздаются странные звуки и возникают вспышки. А у людей, которые оказываются в этом месте, возникает беспричинный страх и чувство сильной тревоги. Центр аномальной зоны — старая полуразрушенная часовня, построенная примерно в XVII века.

Существует легенда, что эта самая часовня построена на месте древнего языческого капища. В основании кладки можно увидеть необычные камни белого цвета — точно такие же встречаются и на поляне рядом. Местные утверждают, что рядом с часовней даже наблюдали посадку неопознанного летающего объекта, прилетевшего на Землю с другой планеты.

Урочище Шушмор


Необозначенная ни на одной карте аномальная зона располагается на границе Московской и Владимирской областей. Здесь к северу от села Пустошь непроходимые леса и болота образуют квадрат со стороной 10-15 км.

По легенде, с конца 19 века в этих края бесследно исчезают люди, как поодиночке, так и целыми туристическими группами. Многие исследователи и целые экспедиции пытались понять, с чем связана аномальная природа Шушмор, и пришли к выводу, что у урочища есть определенные изменения пространственно-временных характеристикам зоны.

Станция Катуар


Железнодорожная станция Савёловского направления Катуар расположена в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области.

Аномальное место, образовавшееся вокруг станции, местные прозвали «Катуарским Треугольником». Дачники и грибники, которые бродят по знакомым им лесам в районе станции, внезапно теряют ориентацию и не могут найти дорогу домой.

Местные также рассказывают, что в жутком лесу порой встречается «некто». Инопланетяне это, йети или ещё какая-то нечисть — сказать никто точно не может. Однако, обходить нехорошую станцию всё стараются как можно дальше.

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#московская область
#аномалия
#инопланетяне
«Мне нужна твоя одежда»: мигрант-фетишист напал на мать с ребёнком и отнял у неё носок
В Ленобласти мигрант-фетишист напал на девушку с ребёнком и отнял у неё носок
07 мая 2024, 15:43

Фотоь: iStock/PORNCHAI SODA

Неизвестный мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком на детской площадке, и украл у неё носок. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошёл в посёлке Бугры Ленинградской области. Мужчина подошёл сзади девушки и на глазах у ребёнка повалил её на землю. Затем он потребовал отдать то, что ему очень нужно – носок.

Испуганная женщина удивилась просьбе напавшего, но выполнила её. Как только мужчина получил заветный носок, то сразу же спокойно ушёл.

Уточняется, что напавший является уроженцем Узбекистана. Как сообщила девушка, сбегая с места происшествия, он нюхал украденный носок, который, вероятно, был предметом его больной фантазии.

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#мигрант
#нападение
#женщины
#ребёнок
#кража
#одежда
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Генпрокуратура проверит одного из лидеров «Короля и шута» на экстремизм
Генпрокуратура проверит Александра Балунова на экстремизм
07 мая 2024, 14:42

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура России проведёт проверку в отношении одного из лидеров группы «Король и шут» Александра Балунова на экстремизм. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поводом для этого послужили посты в запрещённой в России соцсети, в которых музыкант называет россиян рабами и выродками.

Такой контент не понравился общественникам из движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства», которые обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Они заявляют, что за 18 лет проживания Балунова в США он совсем забыл о нормах приличия и перешёл все рамки дозволенного, оскорбляя страну и народ.

При этом отметим, что заработок он получает от продажи своих книг в России.

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#генпрокуратура
#экстремизм
#проверка
#музыкант
#россия
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«Стекло пробило голову ребенку»: В Новгородской области умерла трехлетняя девочка
В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребенок
07 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Edgar

В Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.

Девятилетний мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа, когда пострадавшая находилась под балконом. Девочка попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось.

Отмечается, что мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. Проверка в отношении его семьи продолжается.

Ранее в казанском отеле «Рем» было найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы. Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши.

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#проверка
#труп
#женщина
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#сотрудники
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#девочка
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В Подмосковье спасатели разблокировали зажатого в кабине из-за ДТП пассажира грузовика
07 мая 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, пострадавшего в результате лобового столкновения двух грузовиков и зажатого в смятой кабине, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
ДТП произошло вечером 6 мая на дороге в посёлке Обухово Богородского городского округа: там столкнулись грузовики «ГАЗель» и Foton.

«50-летний пассажир грузовика Foton оказался заблокирован в кабине, его ноги зажало повреждёнными металлическими конструкциями. Прибывшие на место аварии спасатели оценили ситуацию и сумели разблокировать пострадавшего при помощи гидравлического оборудования. После этого мужчину зафиксировали на носилках и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Пассажира госпитализировали с подозрением на перелом голени. Водители грузовиков не пострадали.

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#богородский городской округ
#дтп
#спасатели
#мособлпожспас
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Автобус с военными столкнулся с легковым авто в Воронежской области
07 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автобус с военнослужащими столкнулся с легковым авто в Воронежской области, пишет Baza.
Один человек погиб, остальные девять пострадали. Авария произошла в районе села Архиповка Россошанского района.

Автобус перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль. После столкновения автобус вылетел в кювет, а машина загорелась.

По данным Telegram-канала, водитель легкового авто погиб, пострадавших военнослужащих госпитализировали в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения ​их жизней.

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#россия
#воронежская область
#дтп
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СК просит арестовать блогера Кеворкову по делу об оправдании терроризма
07 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/sasun bughdaryan

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте блогера Надежды Кеворковой. Её обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что СК просит об избрании подсудимой меры пресечения в виде заключения под стражу. Её задержали 6 мая. Ей предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов. Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что один из них, опубликованный в Telegram-канале Кеворковой, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Другой эпизод касается деятельности движения «Талибан»*.

Журналистка специализировалась на теме религии. Она сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также Надежда Кеворкова вела блоги религиозного содержания.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой, которую подозревают в оправдании терроризма. В квартире Кеворковой силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У блогера также был изъят мобильный телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#адвокат
#обвинение
#следствие
#сотрудники
#telegram
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Глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье
07 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/Zolnierek

Глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. Об этом сообщили в прокуратуре.
Согласно данным источника, лингвистическая судебная экспертиза доказала психологические признаки правонарушения.

Ранее сообщалось, что Баратов не признал свою вину в суде по делу о возбуждении ненависти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления. Следствие предъявило Баратову обвинение, после чего его заключили под стражу до 17 марта текущего года.

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#военные
#обвинение
#пост
#следствие
#ск рф
#правонарушения
#суд
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В Берлине спустя четыре дня потушили пожар на заводе, производящем ПВО для Киева
В Берлине потушили пожар на заводе Diehl, но остались очаги тления
07 мая 2024, 11:32

Фото: iStock/Matt277

Пожар на немецком заводе Diehl, производящем системы ПВО IRIS-T, потушен. Об этом пожарная служба Берлина сообщила РИА Новости.
Отмечается, что может потребоваться дополнительная работа для тушения оставшихся очагов тления в некоторых частях здания.

В понедельник специалисты начнут сносить остатки сгоревшего здания.

Напомним, что пожар вспыхнул в минувшую пятницу, от здания исходил ядовитый дым. Жителям Берлина поступили сообщения с пометкой об опасности. Их призвали избегать района, где находится завод, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры. Тушение пожара было довольно сложным и прерывалось из-за токсичной воды, которая могла попасть в сточные воды.

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#пожар
#германия
#завод
#производство
#оружие
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«Лесопарковый маньяк» раскрыл всю правду об убийствах 20-летней давности
Челябинский «Лесопарковый маньяк» Корочкин отправил письмо журналистам
07 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин, напавший на россиянок, написал письмо журналистам, в котором описал детали своего уголовного дела. Об этом сообщает «URA.RU».
Напомним, что Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на пары в городской лесопарке Челябинска. Тогда он, согласно данным следствия, насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознали одни из потерпевших. Суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы, однако оружия у него так и не нашли, а нападения продолжились.

14 апреля прошлого года в деле появились новые детали. В 2022 году в Челябинске умер пожилой охотник. В его вещах полицейские обнаружили пистолет, которым, как показало исследование, и стреляли в мужчин в парках. Новые обстоятельства вскрылись после 19 лет тюремного заключения Корочкина.

В письме для журналистов он указал, что возобновлённое расследование не даст никаких результатов. Он отметил, ссылаясь на заявления прокуратуры, что возобновление дела ожидается из-за обнаружения пистолета и опознания настоящего убийцы. Однако сейчас, по его мнению, уже никто не хочет заниматься этим делом, поскольку прошло 20 лет.

Также он рассказал, что его обвинили в двойном убийстве и изнасиловании, которые произошли в то время, когда Корочкин уже сидел в СИЗО. Он также пояснил, что отпечатки пальцев, следы крови и волосы принадлежат другому человеку.

Корочкин собирается добиваться пересмотра дела после выхода и колонии. Однако он опасается, что никто не захочет принять его доводы, а также заявления адвоката.

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#маньяк
#челябинск
#письма
#уголовное дело
#журналисты
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