Топ-7 аномальных зон Подмосковья: Усадьба «Пиковой дамы», Смердячье озеро, урочище Шушмор

Фото: iStock/michal-rojek
Отправляясь в путешествие по Московской области можно не только посмотреть на красивые места и живописную природу, но и по-настоящему пощекотать свои нервишки.
О самых жутких и необычных аномальных зонах Подмосковья расскажет редакциях «Радио 1».
Одна из крупнейших известных старинных систем на территории Российской Федерации, самая крупная в Московской области и 5-я по величине в России. Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 27 километров.
Каменоломни были заброшены на протяжении многих десятилетий, однако, в 2007 году жители Сьян отремонтировали один из входов и установили там стальную лестницу.
О Сьяновских каменоломнях ходило много легенд, которые привлекали туристов и искателей острых ощущений. Так, местные говорили, что один из самых длинных лазов, который называли «Щучьим», восстанавливает в памяти момент о собственном рождении, а также открывает сверхспособности.
Вход в Сьяны заварили после того, как в 2020 году там потерялась группа детей с экскурсоводом.
Небольшое село Комягино расположено в Пушкинском районе Московской области. Знаменито это место по большей части из-за старой легенды о кочующем чёрном столбе. Местные говорят, что этот столб проклят: вокруг него не растут деревья, не летают птицы, да и вообще всё живое старается держаться от него подальше. Показать дорогу к этому столбу никто не может, не проклятый столб можно нарваться только случайно.
Не так давно мужчина из Комягино пошел за грибами и пропал. Ждали его, искали, добровольцы лес прочесывали — нет нигде, как в воду канул, хотя леса там не дремучие: можно в одном месте войти и с другой стороны выйти. На третий день сам пришел. Усталый, озябший, без грибов. Проспал сутки, только потом смог поделиться своей историей. Как рассказал пострадавший, по пути домой перед ним внезапно вырос жуткий чёрный столб высотой в два метра.
Старинная усадьба в селе Ольгино некогда принадлежала дворянскому роду Апраксиных. Теперь же о здании ходят жуткие легенды.
В XVIII-XIX вв. имение Апраксиных славилось своим крепостным театром. Сюда приезжали все знатные певцы, музыканты, актёры, писатели, драматурги, военные советники, государственные деятели. В усадьбе играли спектакли, проводили балы, званые обеды. Частой гостью была фрейлина, статс-дама Наталья Голицына, ставшая прототипом княгини в повести Пушкина «Пиковая дама». Эту историю поведал Александру Сергеевичу не кто иной, как внук той самой Голицыной. Однажды во Франции Наталья Петровна проиграла в карты огромную сумму. Ей пришлось обратиться за помощью к своему другу – французскому графу Сен-Жермену, который был личностью через чур эксцентричной и загадочной. Граф не одолжил денег Голицыной, но назвал три карты… Конец истории, как кажется, всем известен.
По легенде, призрак Голицыной до сих пор бродит по руинам усадьбы Апраксиных, тоскуя по давним временам, когда здесь, в Ольгово, устраивали пышные застолья и играли в карты.
Такое название водоёму в городском округе Шатура дали местные жители, потому что от него исходил сильный запах сероводорода. Считается, что озеро образовалось около 10 тысяч лет назад в результате падения метеорита.
Согласно легенде, когда-то на валу на берегу стояла часовня, но при странных обстоятельствах она рухнула на дно озера вместе с находившимся там дьяком. Отсюда и название: «смерть дьячья».
Посещавшие Смердячье люди утверждают, что на берегу водоёма сразу становится физически плохо. Кружится голова и помутняется сознание.
Небольшая деревенька Часовня располагается в городском округе Павловский Посад. Это местность, внутри которой происходят феномены, едва ли объяснимые с помощью современных научных теорий. Деревья в лесу растут под неестественным углом, летом на траве образуются расходящиеся круги, вокруг раздаются странные звуки и возникают вспышки. А у людей, которые оказываются в этом месте, возникает беспричинный страх и чувство сильной тревоги. Центр аномальной зоны — старая полуразрушенная часовня, построенная примерно в XVII века.
Существует легенда, что эта самая часовня построена на месте древнего языческого капища. В основании кладки можно увидеть необычные камни белого цвета — точно такие же встречаются и на поляне рядом. Местные утверждают, что рядом с часовней даже наблюдали посадку неопознанного летающего объекта, прилетевшего на Землю с другой планеты.
Необозначенная ни на одной карте аномальная зона располагается на границе Московской и Владимирской областей. Здесь к северу от села Пустошь непроходимые леса и болота образуют квадрат со стороной 10-15 км.
По легенде, с конца 19 века в этих края бесследно исчезают люди, как поодиночке, так и целыми туристическими группами. Многие исследователи и целые экспедиции пытались понять, с чем связана аномальная природа Шушмор, и пришли к выводу, что у урочища есть определенные изменения пространственно-временных характеристикам зоны.
Железнодорожная станция Савёловского направления Катуар расположена в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области.
Аномальное место, образовавшееся вокруг станции, местные прозвали «Катуарским Треугольником». Дачники и грибники, которые бродят по знакомым им лесам в районе станции, внезапно теряют ориентацию и не могут найти дорогу домой.
Местные также рассказывают, что в жутком лесу порой встречается «некто». Инопланетяне это, йети или ещё какая-то нечисть — сказать никто точно не может. Однако, обходить нехорошую станцию всё стараются как можно дальше.
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Сьяны (Сьяновские каменоломни)
Одна из крупнейших известных старинных систем на территории Российской Федерации, самая крупная в Московской области и 5-я по величине в России. Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 27 километров.
Каменоломни были заброшены на протяжении многих десятилетий, однако, в 2007 году жители Сьян отремонтировали один из входов и установили там стальную лестницу.
О Сьяновских каменоломнях ходило много легенд, которые привлекали туристов и искателей острых ощущений. Так, местные говорили, что один из самых длинных лазов, который называли «Щучьим», восстанавливает в памяти момент о собственном рождении, а также открывает сверхспособности.
Вход в Сьяны заварили после того, как в 2020 году там потерялась группа детей с экскурсоводом.
Комягинский столб
Небольшое село Комягино расположено в Пушкинском районе Московской области. Знаменито это место по большей части из-за старой легенды о кочующем чёрном столбе. Местные говорят, что этот столб проклят: вокруг него не растут деревья, не летают птицы, да и вообще всё живое старается держаться от него подальше. Показать дорогу к этому столбу никто не может, не проклятый столб можно нарваться только случайно.
Не так давно мужчина из Комягино пошел за грибами и пропал. Ждали его, искали, добровольцы лес прочесывали — нет нигде, как в воду канул, хотя леса там не дремучие: можно в одном месте войти и с другой стороны выйти. На третий день сам пришел. Усталый, озябший, без грибов. Проспал сутки, только потом смог поделиться своей историей. Как рассказал пострадавший, по пути домой перед ним внезапно вырос жуткий чёрный столб высотой в два метра.
Усадьба Апраксиных
Старинная усадьба в селе Ольгино некогда принадлежала дворянскому роду Апраксиных. Теперь же о здании ходят жуткие легенды.
В XVIII-XIX вв. имение Апраксиных славилось своим крепостным театром. Сюда приезжали все знатные певцы, музыканты, актёры, писатели, драматурги, военные советники, государственные деятели. В усадьбе играли спектакли, проводили балы, званые обеды. Частой гостью была фрейлина, статс-дама Наталья Голицына, ставшая прототипом княгини в повести Пушкина «Пиковая дама». Эту историю поведал Александру Сергеевичу не кто иной, как внук той самой Голицыной. Однажды во Франции Наталья Петровна проиграла в карты огромную сумму. Ей пришлось обратиться за помощью к своему другу – французскому графу Сен-Жермену, который был личностью через чур эксцентричной и загадочной. Граф не одолжил денег Голицыной, но назвал три карты… Конец истории, как кажется, всем известен.
По легенде, призрак Голицыной до сих пор бродит по руинам усадьбы Апраксиных, тоскуя по давним временам, когда здесь, в Ольгово, устраивали пышные застолья и играли в карты.
Смердячье озеро
Такое название водоёму в городском округе Шатура дали местные жители, потому что от него исходил сильный запах сероводорода. Считается, что озеро образовалось около 10 тысяч лет назад в результате падения метеорита.
Согласно легенде, когда-то на валу на берегу стояла часовня, но при странных обстоятельствах она рухнула на дно озера вместе с находившимся там дьяком. Отсюда и название: «смерть дьячья».
Посещавшие Смердячье люди утверждают, что на берегу водоёма сразу становится физически плохо. Кружится голова и помутняется сознание.
«Часовня» на месте древнего капища
Небольшая деревенька Часовня располагается в городском округе Павловский Посад. Это местность, внутри которой происходят феномены, едва ли объяснимые с помощью современных научных теорий. Деревья в лесу растут под неестественным углом, летом на траве образуются расходящиеся круги, вокруг раздаются странные звуки и возникают вспышки. А у людей, которые оказываются в этом месте, возникает беспричинный страх и чувство сильной тревоги. Центр аномальной зоны — старая полуразрушенная часовня, построенная примерно в XVII века.
Существует легенда, что эта самая часовня построена на месте древнего языческого капища. В основании кладки можно увидеть необычные камни белого цвета — точно такие же встречаются и на поляне рядом. Местные утверждают, что рядом с часовней даже наблюдали посадку неопознанного летающего объекта, прилетевшего на Землю с другой планеты.
Урочище Шушмор
Необозначенная ни на одной карте аномальная зона располагается на границе Московской и Владимирской областей. Здесь к северу от села Пустошь непроходимые леса и болота образуют квадрат со стороной 10-15 км.
По легенде, с конца 19 века в этих края бесследно исчезают люди, как поодиночке, так и целыми туристическими группами. Многие исследователи и целые экспедиции пытались понять, с чем связана аномальная природа Шушмор, и пришли к выводу, что у урочища есть определенные изменения пространственно-временных характеристикам зоны.
Станция Катуар
Железнодорожная станция Савёловского направления Катуар расположена в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области.
Аномальное место, образовавшееся вокруг станции, местные прозвали «Катуарским Треугольником». Дачники и грибники, которые бродят по знакомым им лесам в районе станции, внезапно теряют ориентацию и не могут найти дорогу домой.
Местные также рассказывают, что в жутком лесу порой встречается «некто». Инопланетяне это, йети или ещё какая-то нечисть — сказать никто точно не может. Однако, обходить нехорошую станцию всё стараются как можно дальше.
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Евгения Парфентьева