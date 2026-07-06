Тосю Чайкину оскорбили в московской бильярдной

06 июля 2026, 09:51

Тося Чайкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Тося Чайкина столкнулась с оскорблениями в бильярдной «Легенда» на Пятницком шоссе в столичном районе Митино. Один из посетителей по имени Руслан Х. резко отреагировал на внешний вид артистки и ее короткую стрижку, после чего начал называть ее «оно» и «чмошницей». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.





По информации источника, мужчина продолжил конфликт и вскоре перешел к угрозам в адрес компании Чайкиной. Одному из друзей певицы он, как утверждается, пообещал расправу. После этого артистка решила покинуть заведение. На парковке девушку ждал тот же Руслан вместе с приятелями. До нового столкновения дело не дошло: певица ушла в сопровождении двух знакомых мужчин.



Как уточняет канал, 39-летний Руслан занимается бизнесом как индивидуальный предприниматель. Его работа связана со скупкой ювелирных изделий и антиквариата для дальнейшей перепродажи.



Тося Чайкина — яркая и неординарная российская исполнительница, музыкант, композитор. Певица с колоритным, запоминающимся голосом и сумасшедшей харизмой не перестает удивлять и восхищать поклонников. Сейчас артистка работает как сольно, так и в коллаборациях с известными персонами. Она открыта для экспериментов, готова к новым свершениям.