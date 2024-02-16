Трех граждан США могут приговорить до 15 лет за участие в конференции в РФ

Трем гражданам США грозит до 15 лет тюрьмы за участие в конференции в России. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на руководителя неправительственной организации (НПО) "Центр политических инноваций" Калеб Маупина.

По его словам, Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против Джесси Невела, Пенни Хесс и Омали Ешителе. "Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь. Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать - в участии в международной конференции в России. Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова", – заявил Маупин.



Представитель НПО отметил, что три гражданина США после задержания были обвинены в "распространении российской пропаганды".



Александр Климов