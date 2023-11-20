Три актёра Серовского театра драмы попали в ДТП в Свердловской области

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Три актёра Серовского театра драмы попали в аварию на Серовском тракте, об этом сообщили в пресс-службе театра.
Страшная авария произошла ещё 17 ноября на 191-м км свердловской трассы Серов — Екатеринбург.
В автомобили в момент аварии находились драматические актёры Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов.
Отмечается, что пострадавшим придётся пройти курс лечения, именно поэтому в театре анонсировали сбор средств на помощь в лечении актёров.
Серовский тракт считается одной из самых опасных автодорог Свердловской области. На прошлой неделе на участке «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» произошло ДТП с автобусом и фурой, в котором погибли два человека, включая супругу местного блогера Лещёва.
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В автомобили в момент аварии находились драматические актёры Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов.
«Они стали жертвами крупной автодорожной аварии. Состояние Беловой и Демидова сейчас стабильное, у Брызгалова — критическое», - прокомментировали ситуацию представители театра.
Отмечается, что пострадавшим придётся пройти курс лечения, именно поэтому в театре анонсировали сбор средств на помощь в лечении актёров.
Серовский тракт считается одной из самых опасных автодорог Свердловской области. На прошлой неделе на участке «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» произошло ДТП с автобусом и фурой, в котором погибли два человека, включая супругу местного блогера Лещёва.
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Евгения Парфентьева