Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

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Трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.
Отмечается, что инцидент произошел еще 30 июня, однако местные правоохранители поймали преступников только в субботу, 24 августа. После просмотра видеозаписей, изучения улик и показаний свидетелей стало известно, что насильниками оказались трое граждан Пакистана.
Согласно данным издания, злоумышленников доставили в полицейское управление острова. Они полностью признали свою вину. Полицейские изъяли мобильные телефоны обвиняемых, а также взяли их биологический материал, который позже отправили на экспертизу. Иные подробности на данный момент не приводятся.
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