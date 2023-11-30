Труп моряка обнаружили в каюте теплохода в Азовском море

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В каюте теплохода, который ходил по Азовскому морю, обнаружили труп моряка, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.
По информации Росморречфлота, тело морского механика обнаружили в каюте теплохода «Волгобалт-226». При этом, о причинах смерти моряка ничего не сообщается. Как отметили в агентстве, они будут установлены в привычном порядке, на берегу.
В ведомстве также подтвердили, что в результате шторма в Чёрном море с якоря сорвались шесть судов.
Ранее в Росморречфлоте сообщали, что сухогруз Blue Shark штормом снесло на мель у берегов Анапы. Судно грузило зерно, чтобы отправиться с ним в Египет, после сообщения о шторме бросило якорь, однако, его всё же унесло к берегам Краснодарского края. Никто из находившихся на борту не пострадал.
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В ведомстве также подтвердили, что в результате шторма в Чёрном море с якоря сорвались шесть судов.
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Евгения Парфентьева