Цыгане нашли дрон ВСУ, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом

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В Воронежской области цыгане нашли украинский беспилотный летательный аппарат, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Сообщают, что в Воронежской области местные цыгане нашли в лесу упавший украинский дрон начиненный взрывчаткой и привезли его сдавать в металлолом», — написал Рожин в своём Telegram-канале.При этом уточняется, что в настоящее время беспилотник изъяли. С ним работают сапёры.
Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 67-летняя женщина. Пенсионерка находится под наблюдением медиков. Помимо этого, повреждения получили пилорама и два частных домовладения.
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Элина Позднякова