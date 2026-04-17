Убил и надругался над дочерью знакомой: зверское преступление раскрыли спустя 21 год

17 апреля 2026, 16:48

Жителя Владимирской области арестовали за убийство школьницы в 2005 году

56-летнего жителя Владимирской области арестовали спустя 21 год после убийства 16-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.





По версии следствия, все произошло в Вязниках в июне 2005 года. Мужчина пришел в гости к знакомой, но застал дома только ее дочь — он надругался над подростком, ударил ножом и скрылся. Тело девочки обнаружила мать, когда вернулась домой с работы.



Преступление смогли раскрыть только недавно благодаря ДНК-профилю. Фигуранту предъявили обвинение по статье по пункту «к» части 2 статьи 105 УК: «Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».



