«Убила спящую»: Пара расправилась с беременной школьницей, чтобы скрыть измену

07 апреля 2026, 19:47

В Техасе осудили пару, которая застрелила спящую школьницу из-за беременности

В американском штате Техас суд приговорил пару за убийство беременной несовершеннолетней. Об этом пишет Liveaction.org.





21-летний Коди Арнольд одновременно встречался с 16-летней Кейтлин Стоун и 28-летней Челси Шипп. Сам мужчина рассказал, что в день происшествия он проводил время с обеими. В какой-то момент они с Шипп употребили наркотики, после чего между ними вспыхнул конфликт. Арнольд сообщил партнёрше, что встречается со Стоун и та ждёт от него ребёнка.



Позже женщина взяла оружие, подошла к спящей школьнице и выстрелила в неё. Девушка погибла. Осознав это, мужчина накрыл голову подростка мусорным пакетом, поскольку не хотел смотреть на тело.



Полицейские выяснили, что убийство не являлось спонтанным, и Шипп расправилась с девушкой, чтобы та не рассказала о беременности. Суд приговорил её к 40 годам тюрьмы, а Арнольда — к 34 годам.