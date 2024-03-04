Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

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В Москве в военном госпитале обокрали участника спецоперации, об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
По информации СМИ, инцидент произошёл в самый неподходящий для подобного преступления день — в День защитника Отечества, 23 февраля.
Участвовавший в штурме Авдеевки военнослужащий потерял ногу и был доставлен в Главный военный клинический госпиталь Москвы. В этот злополучный день он находился в отделении неврологии. В определённый момент мужчина заметил, что у него пропало портмоне.
Военнослужащий написал заявление в полицию, проводится проверка.
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Участвовавший в штурме Авдеевки военнослужащий потерял ногу и был доставлен в Главный военный клинический госпиталь Москвы. В этот злополучный день он находился в отделении неврологии. В определённый момент мужчина заметил, что у него пропало портмоне.
«Внутри сумки лежало — удостоверение Героя России, медали, а также документы, банковские карты и 80 тысяч рублей наличными», — уточнили в СМИ.
Военнослужащий написал заявление в полицию, проводится проверка.
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Евгения Парфентьева