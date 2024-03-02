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Украинца обвинили в продаже британцам яда, от которого умерли 130 человек

BBC: украинец продавал британцам яд, от которого умерли 130 человек
02 марта 2024, 09:18
Фото: iStock/JosefePhotography

Фото: iStock/JosefePhotography

Украинца обвинили в том, что он с 2020 год продавал в Великобританию яд, из-за которого умерли более 100 человек. Об этом сообщает ВВС.
Правоохранители Британии установили, что житель Киева поставлял ядовитое вещество через онлайн-платформу. Прежде за аналогичное преступление был осужден канадец Кеннет Лоу.

Название вещества авторы публикации не уточняют.


Вычислить личность украинца удалось благодаря посреднику, который сделал заказ. Им оказался сотрудник полиции.

В крови всех погибших, после взаимодействия с проданным киевлянином веществом, обнаружен один и тот же отравляющий компонент. В настоящее время расследование дела продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к деятельности. Что это было за ядовитое вещество и с какой целью его приобретали британцы тоже предстоит выяснить.


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Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза Ручьи
02 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Санкт-Петербурге, вероятно, направлялся на нефтебазу Ручьи, сообщает телеграм-канал «Mash».
В настоящее время из жилого дома эвакуированы около 100 человек, никто не пострадал.

Повреждения получили два жилых дома. В них покорёжены балконы и уничтожено остекление. До того, как дрон попал в жилые здания, жители дома слышали громкий звук взрыва.

Прежде ураинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство
02 марта 2024, 08:34

Фото: istockphoto/aerogondo

На днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ заметили СВУ при проведении досмотра машины на контрольно-пропускном пункте «Джанкой».
За рулём автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, передает РИА Новости. Машину в экстренном порядке переправили в безопасное место, после чего специалисты-взрывотехники приступили к операции по разминированию автомобиля и обезвреживанию СВУ.

По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины. В настоящее время силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к попытке совершения террористического акта.

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Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге
02 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/Naypong

В нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге выбило стекла и покорежило балконы, сообщает телеграм-канал «Readovka».
По информации портала, более 100 жителей дома эвакуировали, на месте работают спецслужбы. Предварительно, никто не пострадал.

Прежде очевидцы сообщали, что за несколько минут до инцидента слышали громкий звук взрыва, также в небе была замечена яркая вспышка. Официальных комментариев власти города в настоящее время не давали.
По некоторым данным, целью атаки была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга. От места падения дрона до нее не больше одного километра.

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#взрыв
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БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге
02 марта 2024, 07:56

Фото: iStock/bartoshd

Дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Санкт-Петербурге, об этом сообщает телеграм-канал «112».
На место происшествия направлены экстренные службы. В настоящее время информации о пострадавших нет. По данным портала, сильные повреждения получили два дома.

Очевидцы сообщили, что перед тем, как дроны попали в здания, они услышали звук взрыва. Официальной информации в настоящее время нет, подробности утоняются.

Прежде губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении вражеских БПЛА над двумя селами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
#санкт-петербург
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NYP: На 103-м году умерла Айрис Апфель — дизайнер, коллекционер и икона моды США
02 марта 2024, 05:54

Фото: iStock/SergeyPankratov

Американский дизайнер, коллекционер и икона моды Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни в своём доме в Палм-Бич (Флорида) 1 марта. Об этом пишет The New York Post.
Айрис Баррель родилась 29 августа 1921 года в Астории, Квинс, единственным ребенком Сэмюэля Барреля, владельца стекольного и зеркального бизнеса, и его жены Садье, уроженки России, владелицы модного бутика. Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и искусство в Университете Висконсина, работала в Women's Wear Daily, училась у дизайнера интерьеров Элинор Джонсон и открыла собственную дизайнерскую фирму.

Она вышла замуж за Карла Апфеля, менеджера по рекламе, в 1948 году. У них не было детей. Ее муж умер в 2015 году в возрасте 100 лет. На протяжении десятилетий, начиная с 1950-х годов, г-жа Апфель проектировала интерьеры для частных клиентов, таких как Грета Гарбо и Эсте Лаудер. Вместе со своим мужем она основала компанию Old World Weavers, которая продавала и реставрировала текстиль, в том числе для Белого дома.

«Называя себя “старлеткой-гериатром”, мисс Апфель в свои 80-90 задавала тренды кричащими, непочтительными ансамблями: <...> пушистое вечернее пальто из красных и зеленых петушиных перьев с замшевыми брюками с разрезом до колен; комплект свитеров из розовой ангоры и юбка из китайской парчи 19 века. <...> маска, украшенная драгоценными камнями, или ожерелье из нефритовых бусин, доходящее до колен, жестяная сумочка в форме терьера, меховые шарфы, обернутые вокруг шеи, как стая питонов, и почти всегда ее фирменная охапка браслетов и очки в виде совы, большие, как блюдца», — так описывает умершую The New York Times.
Апфель принимала участие в рекламных кампаниях брендов Mac Cosmetics и Kate Spade, снималась для журнала Vogue Italia и попала на обложку Dazed & Confused. Она также стала первым человеком в истории, который открыл собственную выставку одежды и аксессуаров в нью-йоркском Метрополитен-музее, не будучи дизайнером. Это произошло в 2005 году.

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#мода
#дизайнеры
#смерть
#сша
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NDTV: Снегопад в Афганистане унес жизни 15 человек, ещё десятки получили ранения
02 марта 2024, 04:45

Фото: iStock/Gabriel-m

Сильный снегопад в Афганистане унёс жизни 15 человек, и ещё почти три десятка получили ранения, сообщает портал NDTV. В ответ на эти трагические события находящиеся у власти талибы объявили о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота.
Кроме того, статистические данные, полученные из провинций Балх и Фарьяб, указывают на разрушительное воздействие на домашний скот: из-за недавних снегопадов погибло почти десять тысяч животных.

«Снегопад продолжается и очень сильный, и люди обеспокоены, поскольку их домашний скот понес потери, многие дороги перекрыты, и движения практически нет», — заявил один из местных жителей по имени Абдул-Кадир.

Сильный снегопад привел к закрытию ключевых транспортных маршрутов, включая перевал Саланг и доступ к различным провинциям, таким как Гор, Бадгис, Газни, Герат и Бамиан. Мохаммад Ашраф Хакшенас, представитель Министерства общественных работ, подтвердил временное перекрытие этих маршрутов из-за сильного снегопада за последние два дня.

В ответ на кризис Афганистан объявил о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота. Власти выделили пятьдесят миллионов афгани для поддержки владельцев домашнего скота в провинциях Балх, Джаузджан, Бадгис, Фарьяб и Герат.

Мисбахуддин Мустейн, назначенный талибами представитель Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства, подчеркнул оперативность реагирования комитетов, сформированных во всех провинциях. Эти комитеты активно работают над открытием заблокированных дорог, распределением продовольствия пострадавшим общинам и спасением тех, кто оказался в затруднительном положении после сильного снегопада.

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#афганистан
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#жители
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Стало известно о состоянии семьи, сбитой электричкой на станции Крутое
01 марта 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Три человека, сбитых электричкой на станции Крутое в Орехово-Зуеве, получили травмы и госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На станции произошло групповое травмирование. Мама, папа и четырёхлетний ребёнок «зайцами» взбирались на платформу, и их задел приближающийся поезд. В результате ребёнок отделался ушибом, у мужчины – перелом, а вот состояние женщины крайне тяжёлое. Пострадавшие доставлены в больницу», – отметили в ведомстве.
Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, беречь себя и не подвергать опасности своих детей.

Ранее о ЧП на станции Крутое в Московской области сообщил телеграм-канал «Москвач».

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Росгвардейцы задержали в Егорьевске похитителя элитного алкоголя

В Серпухове ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в доме
#минтранс мо
#электричка
#травмы
#станция
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
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На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида
01 марта 2024, 22:00

Фото: iStock/Anton Klyudt

Пропавшего полгода назад инвалида из города Шахты обнаружил на улице случайный прохожий, об этом сообщает «Комсомольская правда».
Подробности этой истории рассказала племянница главного героя.

По словам женщина, её дядя с детства является инвалидом. Из-за перенесённой в детстве болезни он вырос с отставанием в развитии. К тому же мужчина плохо разговаривает. В августе 2023 года он пропал.

Спустя несколько месяцев поисков семья отчаялась найти родственника, однако, в середине февраля его обнаружили на улице в Семикаракорске.

Выяснилось, что всё это время он провёл в рабстве у неких людей. Его заставляли работать за еду, платя 100 рублей в день. Когда же у инвалида стали отекать ноги и он больше не смог выполнять свои обязанности — его вывезли в город и бросили на улице.

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#инвалиды
#плен
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Росгвардейцы задержали в Егорьевске похитителя элитного алкоголя
01 марта 2024, 21:33

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Егорьевске сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, укравшего алкоголь из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«При патрулировании улиц Егорьевского городского округа росгвардейцы получили сообщение о том, что из местного магазина несколько минут назад неизвестный украл элитный алкоголь. Мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого напитка, спрятал под куртку и покинул торговую точку», – говорится в сообщении.
Оперативно прибыв на место происшествия, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. Через некоторое время они 34-летнего задержали злоумышленника близи соседнего дома. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Как отметили в Росгвардии, по факту произошедшего проводится проверка.

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#подмосковье
#московская область
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