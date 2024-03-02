Украинца обвинили в продаже британцам яда, от которого умерли 130 человек

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Украинца обвинили в том, что он с 2020 год продавал в Великобританию яд, из-за которого умерли более 100 человек. Об этом сообщает ВВС.
Правоохранители Британии установили, что житель Киева поставлял ядовитое вещество через онлайн-платформу. Прежде за аналогичное преступление был осужден канадец Кеннет Лоу.
Название вещества авторы публикации не уточняют.
Вычислить личность украинца удалось благодаря посреднику, который сделал заказ. Им оказался сотрудник полиции.
В крови всех погибших, после взаимодействия с проданным киевлянином веществом, обнаружен один и тот же отравляющий компонент. В настоящее время расследование дела продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к деятельности. Что это было за ядовитое вещество и с какой целью его приобретали британцы тоже предстоит выяснить.
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Название вещества авторы публикации не уточняют.
В крови всех погибших, после взаимодействия с проданным киевлянином веществом, обнаружен один и тот же отравляющий компонент. В настоящее время расследование дела продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к деятельности. Что это было за ядовитое вещество и с какой целью его приобретали британцы тоже предстоит выяснить.
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Анастасия Хохлова