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«Уральские авиалинии» уволили пилота, который посадил самолет в поле

Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, посадивший самолет в пшеничном поле
17 апреля 2024, 14:43
Фото: istockphoto/frentusha

Фото: istockphoto/frentusha

Пилот, посадивший самолёт в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Самолёт Airbus A320 Сочи — Омск, командиром которого был Сергей Белов, подал сигнал тревоги. На борту находилось 165 человек. Он принял решение, что до Омска они не долетят. После чего он совершил посадку в поле пшеницы. Пассажиры не пострадали.

Трудовой договор с пилотом расторгнут 15 апреля. В компании причины разрыва трудовых отношений с ним не уточнили.



Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле 12 сентября 2023. Командовал воздушным судном 32-летний Сергей Белов. Его отец был летчиком, и мужчина с детства хотел пойти по его стопам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#пассажиры
#авиакомпании
#омск
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В Подмосковье мигрант избил беременную девушку-фельдшера
17 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в детской поликлинике. Со слов пострадавшей, мужчина вошёл в кабинет без стука. С собой у него не было документов на ребёнка, который, к тому же, не был прикреплён к данной поликлинике. Мигрант едва владел русским языком.

Он требовал от девушки выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.

В поликлинике отсутствуют камеры видеонаблюдения, однако девушка предоставила фотографию, на которой виден большой синяк на всё лицо. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у неё сильные боли в животе.

Полицейские разыскивают мигранта, а СУСК по Московской области уже возбудило уголовное дело.

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#подмосковье
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#избиение
#беременность
#врач
#поликлиника
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ФСБ задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ
17 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.
Причастным к преступлению оказался гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По информации спецслужб, минимум три человека участвовали в подготовке покушения на Прозорова.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ.

Напомним, 12 апреля стало известно, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.

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#шоссе
#взрывчатка
#машины
#покушение
#украина
#фсб
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Прокуратура отменила возбуждение дела за якобы избиение нацбола* в Петербурге
17 апреля 2024, 13:02

Фото: iStock/seb_ra

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которых бывший сторонник Национал-большевистской партии*, в настоящее время участник спецоперации Леонид Лепешкин обвинил в избиении, передает «Фонтанка».
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника СВО. Председатель СК России попросил представить ему доклад об установленных обстоятельствах.

Уточняется, что 16 апреля прокуратура вынесла решение о признании расследования незаконным. В МВД отметили, что будут защищать честь и достоинство полицейских.

Инцидент произошел после акции протеста возле здания управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Нацболы* выступили против ввоза мигрантов из стран бывшего СССР в РФ.

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#бастрыкин
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«В воспитательных целях»: Россиянин дважды выстрелил в ногу сыну-подростку
Shot: в Карелии мужчина прострелил ногу 16-летнему сыну в воспитательных целях
17 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/robertprzybysz

В Карелии мужчина прострелил из пневматического пистолета «Оса» ногу своему 16-летнему сыну в воспитательных целях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Мальчика доставили в больницу и поместили в травматологическое отделение. Он рассказал, что отец во время очередной ссоры достал оружие и дважды выстрелил ему в ногу. Отмечается, что одна из пуль застряла в бедре школьника, а на шее у него обнаружили ссадины.

Травматическое оружие было официально зарегистрировано на отца мальчика. Судим мужчина в прошлом не был. Известно, что мать юноши преподает английский язык.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сын
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В Зарайске из горящей квартиры спасли женщину
17 апреля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в Зарайске, в ходе тушения была спасена женщина, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили жильцы, они рассказал, что горит квартира на втором этаже. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из окон квартиры валит дым», — говорится в сообщении.
Предприняв все необходимые меры предосторожности, пожарные по лестнице поднялись на второй этаж и вошли в задымлённую квартиру. В одной из комнат они обнаружили женщину, которая надышалась дымом и не могла самостоятельно покинуть помещение. Пожарные вынесли женщину из дома, где она пришла в себя. От госпитализации женщина отказалась.

Помимо этой женщины, из подъезда были эвакуированы ещё шесть человек. Площадь пожара составила пять квадратных метров, огнеборцы не допустили его распространения и оперативно ликвидировали возгорание.

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Во Владимирской области возбудили дело о госизмене на уроженца Украины

Подозреваемого в убийстве участника КВН арестовали до 23 мая
#зарайск
#пожар
#спасатели
#мособлпожспас
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Во Владимирской области возбудили дело о госизмене на уроженца Украины
17 апреля 2024, 12:13

Фото: iStock/Thx4Stock

Во Владимирской области возбудили уголовное дело о государственной измене на уроженца Украины, который получил российское гражданство, а затем отправился воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.
«Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены», — уточняется в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2016 году украинец получил российское гражданство в упрощённом порядке, заявив, что он намерен постоянно проживать и работать на территории РФ. Однако, уже в 2020 году он отправился на Украину и заключил контракт о военной службе. В 2022 году он принял участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2022 года попал в плен ВС РФ.

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#суд
#госизмена
#владимирская область
#всу
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Подозреваемого в убийстве участника КВН арестовали до 23 мая
17 апреля 2024, 12:12

Фото: iStock/Rawf8

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве юмориста Амирана Геворкяна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 33-летний уроженец Дагестана Артур Расулов три месяца скрывался от полицейских. В результате его местоположение удалось вычислить, после чего предполагаемый убийца был арестован. Он будет находиться под стражей до 23 мая.

Напомним, что инцидент с летальным исходом произошёл 18 января около гостиницы в Сочи. Два молодых человека начали выяснять отношения. Одним из них был участник КВН. Его оппонент нанёс удар в лицо, после чего Геворкян упал головой вниз с высоты 2,5 метров. От полученных травм он скончался в больнице через несколько дней.

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#убийство
#арест
#полиция
#сочи
#квн
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В Приморье будут судить избивших и ограбивших участника СВО подростков
17 апреля 2024, 12:12

Фото: iStock/AMilkin

В Приморье будут судить четверых подростков, избивших и ограбивших участника СВО в Уссурийске. Об этом сообщила объединённая пресс-служба краевой судебной системы.
По версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних проникли в квартиру участника СВО. После они начали угрожать ему, требуя деньги. Затем, применяя по отношению к нему насилие, они открыто похитили его телефон. Всё происходящее подростки записывали на видео, которое случайно оказалось в сети.

По итогу, они похитили у военного имущество на семь тысяч рублей.

В феврале их задержали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащей работы системы профилактики.

На предстоящем судебном заседании будет вынесен окончательный приговор по данному делу.

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#суд
#избиение
#ограбление
#сво
#подростки
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Коммерсантам, укравшим деньги у оборонного предприятия Подмосковья, дали 6 лет колонии
17 апреля 2024, 11:47

Фото: iStock/AMilkin

Двух директоров коммерческих предприятий, присвоивших более полумиллиарда рублей, выделенных из бюджета для одного из оборонных предприятий в Московской области, приговорили к шести годам лишения свободы, приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Подмосковью.
«Следствие доказало, что генеральный директор АО «Практика Безопасности» Сергей Романов и руководитель компании «Холдинг Прогресс» Василий Шолохов, используя подложные документы о поставке стройматериалов, присвоили 550 млн рублей, выделенных на реконструкцию производственных мощностей для одного из подмосковных оборонных предприятий», — говорится в сообщении.
Замоскворецкий суд вынес решение о признании обоих обвиняемых виновными в мошенничестве и назначил им наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и четырёх лет условно.

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#фсб
#москва
#московская область
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