«Уральские авиалинии» уволили пилота, который посадил самолет в поле

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Пилот, посадивший самолёт в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Самолёт Airbus A320 Сочи — Омск, командиром которого был Сергей Белов, подал сигнал тревоги. На борту находилось 165 человек. Он принял решение, что до Омска они не долетят. После чего он совершил посадку в поле пшеницы. Пассажиры не пострадали.
Трудовой договор с пилотом расторгнут 15 апреля. В компании причины разрыва трудовых отношений с ним не уточнили.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле 12 сентября 2023. Командовал воздушным судном 32-летний Сергей Белов. Его отец был летчиком, и мужчина с детства хотел пойти по его стопам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Трудовой договор с пилотом расторгнут 15 апреля. В компании причины разрыва трудовых отношений с ним не уточнили.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле 12 сентября 2023. Командовал воздушным судном 32-летний Сергей Белов. Его отец был летчиком, и мужчина с детства хотел пойти по его стопам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова