В Абхазии погибла российская туристка, сорвавшись со смотровой площадки

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Трагедия произошла в абхазском городе Гагра. Туристка из Сочи сорвалась со смотровой площадки на скалистом участке горной дороги и погибла.
Чрезвычайное происшествие произошло в районе 18-го километра шоссе Убыхов около полудня 7 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Россиянка после падения пролетела вниз более 50-ти метров. Прибывшие на место инцидента спасатели подняли её наверх и передали медикам. 40-летняя женщина получила многочисленные серьёзные травмы в результате падения. Она скончалась через несколько часов в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.
Представители абхазского МЧС также сообщили, что будет проведено расследование с целью выяснить, каким образом женщина оказалась на краю обрыва за оградой шоссе.
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Александр Бойцов