Во Внуково задержан криминальный авторитет Акбулатов, скрывавшийся в Турции

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В аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова, который несколько лет скрывался от российского правосудия за границей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«В ходе предварительного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус», - уточняется в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В 2020 году он был объявлен в международный розыск, так как скрывался от российского правосудия за границей.
Ранее также стало известно, что после 24 лет колонии на свободу вышел известный киллер ореховской ОПГ - русский «Аль Капоне» Олег Пронин. Он освободился в конце сентября.
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