В Амурской области ФСБ задержала иностранца, отправлявшего деньги террористам

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Федеральная служба безопасности по Амурской области задержала иностранца, отправлявшего деньги террористам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— говорится в заявлении ФСБ.
Мужчине уже избрана мера пресечения, он заключен под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье УК РФ о финансировании терроризма.
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