В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции из-за затопления

Фото: istockphoto/Sarah J Lee
В городе Алаверди, Лорийская область Армении, произошел взрыв на газозаправочной станции из-за наводнения. Об этом сообщила спасательная служба МВД республики.
Согласно данным ведомства, компрессоры станции были затоплены, что вызвало короткое замыкание.
Ранее в Лорийской области из-за наводнения рухнул мост через реку Дебед. Как передает «Sputnik Армения», железнодорожное сообщение с Грузией прервано минимум на несколько дней.
Кроме того, МВД Армении проинформировало, что стихия разрушила две переправы и участок дороги.
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Ранее в Лорийской области из-за наводнения рухнул мост через реку Дебед. Как передает «Sputnik Армения», железнодорожное сообщение с Грузией прервано минимум на несколько дней.
Кроме того, МВД Армении проинформировало, что стихия разрушила две переправы и участок дороги.
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Артем Кузьмин