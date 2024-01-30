В аварии с автобусом на Урале погибли двое военных, вернувшихся со спецоперации

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В Свердловской области в результате ДТП с автобусом из Новоуральска, скончались два участника специальной военной операции. Об этом информирует портал Е1.RU.
По данным издания, утром 29 января по местному времени автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, в котором находились участники СВО и одна женщина. Все находящиеся в легковушке погибли.
Мужчины служили в воинской части 3280 в Новоуральске. Отмечается, что в зону спецоперации военнослужащие ездили в командировку. Один пробыл на фронте три-четыре месяцев, второй девять.
Отец одного из погибших рассказал, что его сын приобрел квартиру на военный сертификат и направился МФЦ, чтобы закрыть сделку, а другой военнослужащий сопровождал его. В автомобиле с ними ехала женщина-риелтор.
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Мужчины служили в воинской части 3280 в Новоуральске. Отмечается, что в зону спецоперации военнослужащие ездили в командировку. Один пробыл на фронте три-четыре месяцев, второй девять.
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Алина Юрчак