В Балтиморе обрушился огромный мост после того, как в него врезалось судно — видео

Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта рухнул в Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в его протаранил контейнеровоз. Об этом сообщает местный телеканал Fox Baltimore и публикует видео обрушения.

«Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном», — сообщается на сайте телеканала.

По предварительным данным, в опору моста врезался контейнеровоз, после чего арочная конструкция полностью обрушилась вместе с пролетами. При этом несколько автомобилей упали в воду.По данным СМИ в результате происшествия есть погибшие и раненые. Однако пока неизвестно сколько машин было на мосту в момент обрушения.