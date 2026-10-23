В болоте обнаружили дельфинов

23 октября 2026, 18:12

В США усыпили трех найденных в болоте дельфинов

Фото: istockphoto/NaluPhoto

В штате Нью-Джерси, США, усыпили трех дельфинов, обнаруженных в болотистой бухте. Об этом сообщает телеканал News 12.