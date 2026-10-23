Достижения.рф

В болоте обнаружили дельфинов

В США усыпили трех найденных в болоте дельфинов
Фото: istockphoto/NaluPhoto

В штате Нью-Джерси, США, усыпили трех дельфинов, обнаруженных в болотистой бухте. Об этом сообщает телеканал News 12.



Животных случайно заметил наблюдатель за птицами: дельфины застряли в болотной траве возле мелкого ручья. На место прибыли пожарные, спасатели, сотрудники Службы национальных парков и сертифицированные волонтеры.

В гидрокостюмах они пробрались к животным через болото, после чего каждого дельфина положили на носилки и доставили на пляж. Там животных осмотрели и на квадроциклах отвезли к ветеринару.

Все три дельфина — один самец и две самки — находились в ослабленном состоянии и были истощены. Ветеринары пояснили, что на суше гравитация оказывает сильное давление на морских животных, вызывая повреждения внутренних органов. После осмотра специалисты пришли к выводу, что гуманнее будет усыпить дельфинов. В настоящее время эксперты выясняют, как и почему животные оказались в болоте.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0