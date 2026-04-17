В Бразилии арестовали королеву красоты за торговлю наркотиками

17 апреля 2026, 11:28

В Бразилии арестовали обладательницу титула «Мисс Уберландия — 2025» за торговлю наркотиками. Об этом пишет газета New York Post.





36-летнюю Сару Монтейро задержали 15 апреля в Сан-Паулу в рамках полицейской операции «Роскошь» — так же называется бутик женской одежды, которым принадлежит королеве красоты.

Женщина привлекла внимание властей своим расточительным поведением: она часто хвасталась в соцсетях отпусками и вечеринками на яхтах. Полицейский Рафаэль Эррера назвал ее образ жизни «экономически несовместимым с реальностью».



По версии следствия, деньги на поездки Монтейро зарабатывала на контрабанде марихуаны по всей Бразилии. Подозрения укрепились, когда ее заметили гуляющей с собакой возле загородного дома, где обнаружили наркотики.



Ожидается, что ей предъявят обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками и участии в организованной преступной группе. В ходе расследования уже изъяли 5,9 тонны марихуаны и 20 автомобилей, включая Porsche и BMW, а также арестовали 24 человек.



За несколько недель до ареста бразильянка назвала 2026-ой годом кармы и пригрозила неким обидчикам.

«Удачи всем, кто пытался уничтожить меня ни за что, я с нетерпением жду урожая!» — написала она.