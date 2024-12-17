В Бурятии чиновника уволили из-за ДТП и подделки анализов

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Главу Баргузинского района Республики Бурятии Михаила Мишурина уволили из-за вождения в нетрезвом состоянии, в результате чего он попал в аварию. Также причиной увольнения стала попытка подделать результаты медицинского освидетельствования: анализы показали, что в крови чиновника был алкоголь. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.
Он написал, что Мишурин сел за руль служебной машины пьяным, попал в аварию, пострадал только он. По данным Telegram-канала Babr Mash, мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень.
Он добавил, что Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, все причастные будут привлечены к ответственности.
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«Подписал указ об увольнении <…> Мишурина по утрате доверия», — сообщил Цыденов.
Он добавил, что Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, все причастные будут привлечены к ответственности.
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Анастасия Ларина