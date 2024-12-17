В Бурятии чиновника уволили из-за ДТП и подделки анализов

Главу Баргузинского района Республики Бурятии Михаила Мишурина уволили из-за вождения в нетрезвом состоянии, в результате чего он попал в аварию. Также причиной увольнения стала попытка подделать результаты медицинского освидетельствования: анализы показали, что в крови чиновника был алкоголь. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.