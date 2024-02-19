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В Челябинской области будут судить убийцу и насильника 11-летней девочки

19 февраля 2024, 16:45
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Челябинской области будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, жуткое преступления было совершено 9 июля 2023 года в городе Сим Челябинской области.

Местный 37-летний житель вывез в лес 11-летнюю девочку, надругался над ней, затем нанёс несколько ножевых ранений и спрятал тело ребёнка.


«Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, убийстве. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в Следственном комитете региона.

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#челябинск
#изнасилование
#убийство
#суд
#педофилия
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Три человека пострадали при взрыве на заводе в Саратовской области
19 февраля 2024, 16:26

Фото: IStock/FelixRenaud

Три человека пострадали во время взрыва на металлургическом заводе в Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что инцидент произошёл в городе Балаково в понедельник, 19 февраля. Информацию о взрыве и пострадавших подтвердил также начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. По его словам, на место происшествия спасатели не приезжали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области информацию пока не комментируют.

Очаг взрыва пока неизвестен. Однако, по информации из неофициальных источников, причиной стал газ. Подробности происшествия выясняются.

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#газ
#взрыв
#происшествие
#завод
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В Новосибирске заключили под стражу мать, выбросившую новорождённого на улицу
19 февраля 2024, 16:14

Фото: iStock/zoka74

В Новосибирске заключили под стражу женщину, которая родила ребёнка, а на следующий день выбросила его на улицу, об этом сообщает управление Судебного департамента региона.
Напомним, 16 февраля на улице Новосибирска обнаружили новорождённого мальчика, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Ребёнка нашли случайные прохожие, его экстренно госпитализировали в больницу.

Как стало известно позже, 22-летняя местная жительница 15 февраля родила сына, а на следующий день завернула его в плед, положила в полиэтиленовый пакет и отнесла к мусорным бакам.

Женщина была задержана, а уже 19 февраля суд вынес ей приговор в виде заключения в следственный изолятор до 16 апреля 2024 года.

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#младенец
#сизо
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Декана журфака УРФУ Некрасова поймали на секс-вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля 2024, 15:42

Фото: сайт УРФУ

Декана факультета журналистики УРФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину поймали на Kinky Party в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, Некрасов и Володина попались во время полицейского рейда в клубе «Фабрика». У всех участников секс-вечеринки проверили документы и арестовали организаторов.

Ранее проект Kinky Party, организующий секс-вечеринки для взрослых в Москве, объявил о временном прекращении своей деятельности в РФ, утверждая, что получил предостережение от представителей власти. Проект планировал отметить свое восьмилетие 17 февраля, однако мероприятие было отменено. Kinky Party также отметил, что пока неясно, будет ли такое ограничение временным или окажется постоянным.

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#секс
#ограничение
#проект
#рф
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В Астрахани нашли расчленённое женское тело, завёрнутое в простыни и пледы
19 февраля 2024, 15:24

Фото: iStock/beekeepx

В Астрахани обнаружили части расчленённого тела женщины, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
«По предварительным данным, 19 февраля 2024 года вблизи жилого многоквартирного дома по улице Н. Островского обнаружены части трупа женщины», — сообщили в астраханском надзорном ведомстве.

При этом в Следственном комитете уточнили, что обнаруженные части тела были завёрнуты в простыни и пледы.

Следователям удалось установить, что убитая — местная жительница 1976 года рождения. Накануне она поссорилась со своим сожителем, который, по версии следствия, ударил её ножом в шею, а затем расчленил. Он попросил знакомого довезти труп до определённого места, однако, водитель, увидев окровавленные мешки, выбросил их и сообщил о случившемся полиции.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#убийство
#уголовное дело
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«Убийство в кукурузе»: Под Воронежем женщину застрелили прямо посреди поля
В поле под Воронежем застрелили женщину, собиравшую с мужем кукурузу
19 февраля 2024, 15:13

Фото: iStock/lamyai

Неизвестные застрелили женщину в кукурузном поле под Воронежем, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По информации СМИ, вечером 17 февраля супружеская пара из воронежского села Кутки приехала в кукурузное поле около села Тихвинка. Почему муж с женой решили заняться сбором початков в такое время года — пока что остаётся неизвестным.

Супруги разделились и отправились собирать урожай по отдельности. Спустя какое-то время мужчина услышал звук отъезжающего автомобиля, а затем выстрел. Он бросился к своей жене и обнаружил её мёртвой, лежащей на земле. Стрелок скрылся.

На месте преступления работают правоохранители, подробности убийства устанавливаются.

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#воронеж
#убийство
#выстрел
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В Москве возбудили уголовное дело за порчу мемориальных табличек
19 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/Akintevs

В Москве возбудили уголовное дело за порчу мемориальных табличек в одном из городских парков, об этом сообщает Следственный комитет столицы в своём Telegram-канале.
Следователи узнали о порче мемориала по фотографиям из средств массовой информации.

«По данным следствия, несколько человек, находясь в одном из парков, расположенных в Новой Москве, повредили мемориальные таблички», — сообщили представители СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Подозреваемых в совершении этого преступления разыскивают.

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#москва
#мемориал
#уголовное дело
#следственный комитет
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Газовый баллон взорвался во время пожара в автосервисе в Ленинградской области
19 февраля 2024, 14:40

Фото: телеграм-канал «Правопорядок и безопасность ЛО»

Во время пожара в автомастерской в Ленинградской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета правопорядка и безопасности.
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 12:40. Возгорание произошло в здании автосервиса в посёлке Бугры на улице Шоссейная. Уже спустя почти полчаса ранг пожара повышен был повышен до второго из-за взрыва газового баллона.
«Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20х50, двухэтажная пристройка 5х10 и 4 вагончика», — говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал «Правопорядок и безопасность ЛО»
Сейчас на месте работают дежурные смены пожарных частей Леноблпожспас, частей МЧС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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#мчс
#пожар
#газ
#ленинградская область
#автосервис
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Активистам «Стопхама» вынесли приговор за драку со спецназом
19 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Zolnierek

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор трём участникам движения «Стопхам» за драку со спецназом, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, официально движение «Стопхам» было ликвидировано 21 марта 2016 года решением Московского городского суда по требованию Министерства юстиции.

При этом, в июне 2022 года трое участников движения подошли к полицейской машине и спровоцировали сотрудника правоохранительных органов на конфликт. Мужчины подошли к автомобилю, начали бить по нему ногами, кричать и нецензурно выражаться. Полицейский же вышел из машины, представился и попросил злоумышленников прекратить хулиганство. Однако, активисты продолжили разжигать конфликт, который, в результате, перерос в драку.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима», — передаёт агентство слова судьи.

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#суд
#москва
#активисты
#драка
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Эвакуация жителей Лобни после обнаружения автомобиля со взрывчаткой завершена
19 февраля 2024, 13:30

Фото: Istockphoto / Yulia Arsenova

Эвакуация жителей Лобни на фоне угрозы теракта завершилась, на месте работают специалисты. Об этом заявила временно исполняющий обязанности главы городского округа Анна Кротова.
«В нашем городе введён режим оповещения жителей о возможной угрозе террористического акта. Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуированы жители домов №4, 6 и 13 по улице Мирной и дом №1 по улице Дружбы. Сейчас эвакуация уже завершена, на месте работают специалисты. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», – написала Кротова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что пункты эвакуации развёрнуты в зданиях средних школ №3 и №5. Подробную информацию можно получить в дежурной службе администрации по телефону 8 (495) 577-12-43.

Ранее сообщалось, что у здания Росрестра в Лобне припаркован автомобиль с заложенным взрывным устройством. Позже поступила предварительная информация о его ликвидации.

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#лобня
#московская область
#подмосковье
#взрывчатка
#эвакуация
#анна кротова
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