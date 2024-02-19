В Челябинской области будут судить убийцу и насильника 11-летней девочки

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В Челябинской области будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, жуткое преступления было совершено 9 июля 2023 года в городе Сим Челябинской области.
Местный 37-летний житель вывез в лес 11-летнюю девочку, надругался над ней, затем нанёс несколько ножевых ранений и спрятал тело ребёнка.
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Местный 37-летний житель вывез в лес 11-летнюю девочку, надругался над ней, затем нанёс несколько ножевых ранений и спрятал тело ребёнка.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, убийстве. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в Следственном комитете региона.
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Евгения Парфентьева