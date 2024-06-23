В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов

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В Дагестане арестован сотрудник ФСО, которого подозревают в создании сети притонов в Махачкале, Каспийске и Дербенте, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
«По материалам дела, поступившим в суд, в июне 2023 года подозреваемый, работая в Центре специализированной связи ФСО РД, присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент. Кроме того, группа занималась решением возникающих проблем с правоохранительными органами», — говорится в сообщении на странице суда в соцсети «ВКонтакте».Пресс-служба уточнила, что подозреваемый будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
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