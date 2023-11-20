В Дагестане экс-бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и требовали за него выкуп

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В Дагестане задержали двух бывших бойцов ЧВК «Вагнер» за похищение бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, «вагнеровцы» похитили коммерческого директора компании «Голд проект» и требовали с него выкуп на сумму 31,5 млн рублей. В противном случае они грозились его убить. Заложника продержали в плену около 20 часов, пока знакомый бизнесмена не привез деньги.
Уточняется, что оба преступника были уже ранее судимы за убийство, торговлю оружием, захват заложника и разбой. Однако после прохождения службы в ЧВК «Вагнер» они получили амнистию. Вернувшись домой мужчины принялись за старое.
После получения выкупа сотрудники полиции оперативно их вычислили и задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение» и «Вымогательство».
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Уточняется, что оба преступника были уже ранее судимы за убийство, торговлю оружием, захват заложника и разбой. Однако после прохождения службы в ЧВК «Вагнер» они получили амнистию. Вернувшись домой мужчины принялись за старое.
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Элина Позднякова