В Донецке ФСБ задержала двоих россиян за содействие ВСУ в обстреле города

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Два гражданина России были задержаны управлением ФСБ по Донецкой народной республике за оказание содействия Вооружённым силам Украины (ВСУ) в корректировке огня по гражданской инфраструктуре Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, задержанные отправляли в соцсетях и мессенджерах фотографии и видео с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в ликвидации произошедшего.
В ближайшее время следственные органы дадут процессуальную оценку этим фактам.
Ранее ФСБ задержала жителя ДНР, который предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.
По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.
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В ближайшее время следственные органы дадут процессуальную оценку этим фактам.
По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.
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Артем Путинцев