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В ЕС сообщили о захвате пиратами сухогруза у побережья Сомали

13 марта 2024, 23:14
Фото: iStock/Dr_Verner

Фото: iStock/Dr_Verner

Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta подтвердила нападение пиратов на судно у берегов Сомали. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии в соцсети X. Инцидент произошел с торговым cухогрузом MV Abdullah, шедшим под флагом Бангладеш.
«Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении.

Как отметили в миссии, членам экипажа сухогруза, который следовал с углем на борту из Мозамбика в Дубай, ничего не угрожает, ситуация на борту контролируется. При этом один корабль Atalanta следует за захваченным судном, а сама миссия находится в постоянном контакте с властями Бангладеш, Сомали и партнерами по поддержанию морской безопасности в этом районе (включая индийские ВМС).


Ранее индийская газета Business Standard написала о том, что около 50 пиратов захватили судно MV Abdullah с 23 членами экипажа вблизи побережья Сомали, в 600 морских милях от Могадишо.

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#происшествие
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#сша
#корабль
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На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри
Baza: От взрыва газового баллона в машине на западе столицы пострадал человек
13 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/Igor_Yasakov

На западе Москвы, у дома №4 по Береговому проезду, взорвался автомобиль Subaru с находившимся в этот момент внутри мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщает, в свою очередь, источник телеканала РЕН ТВ, пострадавшему оторвало конечности, и он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

По предварительной версии, причиной случившегося послужила детонация находившегося в машине газового баллона.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в подмосковной Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем. Как позже рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, вначале пожарные сбили пламя с кабины, но газ в баллонах всё ещё мог взорваться. Тогда они подлезли под раму грузовика и перекрыли краны подачи газа, а после полностью ликвидировали пожар.

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СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье
13 марта 2024, 20:22

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Следственные органы начали расследование уголовного дела по факту преднамеренного уничтожения имущества в отношении мужчины, который напал на женщину-таксиста в Подмосковье в результате дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
«Главе ведомства будет представлен отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом на дороге в Московской области... Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области ведется расследование уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, СК РФ запросил передачу материалов дела о совершении хулиганства в отношении девушки из МВД для дальнейшего рассмотрения в своем производстве.

Ранее в ГУ МВД России заявили, что полиция начала расследование уголовного дела в отношении мужчины, который выбежал из своего автомобиля и напал на женщину-таксиста в Подмосковье. В ведомстве уточнили, что 8 марта около 21.00 мужчина ехал в такси в качестве пассажира. Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации о хулиганстве.

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Суд оштрафовал Viber за отказ удалить запрещенный контент
13 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/HStocks

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber на 800 тысяч рублей за отказ удалить размещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По предоставленным данным, мессенджер признали виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. По этой статье нарушителям назначается административное наказание в виде штрафа.

Viber летом прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП. Тогда компании пришлось выплатить 1 миллион рублей. Основанием для этого стала публикация запрещенного контента — недостоверной информации о российско-украинском военном конфликте, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.

Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, за неудаление юрлицом запрещенной информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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#суд
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#мессенджеры
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В Подмосковье поймали серийного поджигателя машин
13 марта 2024, 17:22

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мужчину, который поджигал колёса у припаркованных машин, задержали в Московской области благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
«Злоумышленник орудовал на территории Ленинского городского округа. Он приобретал специальную жидкость для розжига, пропитывал ей ткань и использовал для поджигания колёс», — говорится в сообщении.
Вандал успел испортить три автомобиля и запалить четвёртый, однако последний автомобиль потушил вовремя подошедший дворник. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами областной системы «Безопасный регион», благодаря чему удалось установить его личность.

Поджигателя взяли его под стражу и завели против него уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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#ленинский городской округ
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#машины
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Ракетную опасность объявили в Воронежской области
13 марта 2024, 17:12

Фото: iStock/Photoboyko

На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он успокоил всех, что силы ПВО находятся наготове и призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Глава региона также предупредил население быть готовыми укрыться в комнате без окон. При этом, находясь на улице, стоит спуститься на парковку, в подземный переход или укрыться в здании.

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#пво
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Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА пострадали семь квартир и два дома
13 марта 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

В течение суток после атаки беспилотников в Белгороде пострадали несколько объектов, включая администрацию города, семь квартир, два частных дома, два коммерческих объекта и десять автомобилей.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что противник использовал пять беспилотных летательных аппаратов.

«Противник атаковал город Белгород с помощью пяти БПЛА... Повреждены здание администрации, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных дома, два коммерческих объекта, здание торговой организации и 10 легковых автомобилей», — написал он.
По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека. Две женщины были госпитализированы: одна получила осколочные ранения различных частей тела, вторая — ранения головы. Двое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте и не потребовали госпитализации.

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В Москве дочь рассказала полиции об отце, который курит травку
13 марта 2024, 14:48

Фото: iStock/shironosov

В Москве девочка пожаловалась полиции на своего отца, который регулярно курит травку в квартире. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, сотрудники ОДН совершили профилактический визит к 14-летней школьнице из Зеленограда, которая воспитывается отцом. Она рассказала им, что папа регулярно курит марихуану в квартире, а ей не нравится этот запах.

После чего сотрудники пошли уточнить данную информацию у мужчины, который почти сразу сознался и отдал остатки наркотического вещества полицейским. Те уже отправили наркотик на экспертизу.

Теперь мужчине грозит тюрьма, а девочке – детский дом.

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#сотрудники
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Арестованный в РФ за шпионаж южнокореец оказался миссионером
Reuters: арестованный в России за шпионаж гражданин Южной Кореи был миссионером
13 марта 2024, 14:24

Фото: istock / YakobchukOlena

Арестованный в РФ за шпионаж гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, который помогает беженцам и рабочим из КНДР. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, где кореец работал.
Фонд, в котором работает мужчина, находится в городе Инчхон, а Пэк — его официальный представитель в РФ. Руководитель фонда, преподобный Ли Сун назвал арестованного «добросовестным и глубоко религиозным человеком».

Он добавил, что возможным мотивом ареста стала поддержка Украины со стороны правительства Южной Кореи, что могло привести к некорректному представлению о деятельности пасторов и миссионеров из страны.

Ранее сообщалось, что режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 10 апреля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#южная корея
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«Обернулось перестрелкой»: Как надзиратели влюбляются в арестантов и чем это заканчивается
В РИА Новости рассказали, как надзиратели влюбляются в арестантов
13 марта 2024, 13:59

Фото: istock / SCM Jeans

Любовные отношения между преступниками и сотрудницами правоохранительных органов — явление нередкое. Часто они заканчиваются побегами осужденных или тюремным сроком для надзирателя. В РИА Новости рассказали о нескольких таких случаях.
В Москве в 1990-м году арестовали Сергея Мадуева по подозрению в 60 эпизодах грабежей и убийств. Тогда он начал тесно общаться со следователем Натальей Воронцовой. Заключенный сыграл на ее чувстве справедливости и сотрудница украла револьвер у своего коллеги, после чего передала его Мадуеву. В результате транспортировка в суд обернулась перестрелкой. Одного полицейского заключенный ранил в живот. Мужчину приговорили к пожизненному сроку, а Наталья получила 5 лет лишения свободы.

Еще одна любовная драма развернулась в Петербурге в 2019 году. Следователь по особо важным делам Яна Антонова незаконно выпустила на волю содержащегося в Следственном изоляторе 38-летнего Михаила Берюкова. Петербуржцу были предъявлены обвинения в мошенничестве и разбойных нападениях. Ранее он был судим за убийство. Выяснилось, что следователь захотела помочь возлюбленному сбежать из-за его жалоб на якобы плохое содержание и издевательства со стороны работников СИЗО.

Девушка сделала поддельные документы о выдаче подозреваемого для этапирования в Новгородскую область. Выкрав Берюкова, следователь жила с ним около недели на съемной квартире. Когда она поняла, что благоверный не собирается вставать на путь исправления, то сдала его полиции. За организацию преступления женщина получила 20 месяцев в колонии-поселении. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.

Жертвой злоумышленника также стала 41-летняя Светлана Соломыкова. Девушка начала работать в тульском СИЗО. Там Светлана понравилась заключенному Михаилу. В один день она попалась на передаче запрещенки, не знав об этом. Тогда всем стало известно о запрещенной связи с заключенным. Ей удалось избежать уголовного срока, но Соломыкова потеряла работу и была оштрафована на 80 тысяч рублей.

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