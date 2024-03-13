В ЕС сообщили о захвате пиратами сухогруза у побережья Сомали

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Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta подтвердила нападение пиратов на судно у берегов Сомали. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии в соцсети X. Инцидент произошел с торговым cухогрузом MV Abdullah, шедшим под флагом Бангладеш.
«Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении.Как отметили в миссии, членам экипажа сухогруза, который следовал с углем на борту из Мозамбика в Дубай, ничего не угрожает, ситуация на борту контролируется. При этом один корабль Atalanta следует за захваченным судном, а сама миссия находится в постоянном контакте с властями Бангладеш, Сомали и партнерами по поддержанию морской безопасности в этом районе (включая индийские ВМС).
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Артем Путинцев