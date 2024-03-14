В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести

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В Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой пропали без вести, ведутся их поиски. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, украинка проживала в лагере для беженцев. Тело девушки обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. При этом 51-летняя мать убитой и ее пятинедельная дочка пропали без вести. Их ищут уже три дня.
Мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.
Жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила из в онлайн-казино. Девушка создавала жалостливые посты и организовывала сборы для Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги на приборы ночного видения и дроны. Она также открывала сборы на лечение раненых украинских бойцов и автомобили.Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей, которые она потратила в онлайн-казино.
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Мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.
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Элина Позднякова