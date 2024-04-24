Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В грузе для зоолога в аэропорту Жуковский обнаружили редких попугаев

В грузе для зоолога в аэропорту Жуковский обнаружили редких попугаев

24 апреля 2024, 11:46

Таможенники обнаружили в аэропорту Жуковский при проверке авиагруза из Киргизии редких попугаев. Пернатых должны были доставить в столицу 63-летнему москвичу-зоологу, сообщили в пресс-службе ФТС России.
«В документах получателя были указаны несколько сотен попугаев – волнистые, кореллы, неразлучники и амадины. Однако при досмотре клеток с птицами инспекторы предположили, что среди них есть и редкие особи. Как показала экспертиза, в партии находились четыре пёстрые розеллы и 15 новозеландских какариков», – говорится в сообщении.
Эти виды находятся под угрозой исчезновения. Их вывоз регулируется специальной конвенцией, а для перемещения через таможенную границу ЕАЭС необходимо разрешение Росприроднадзора. Сейчас пёстрые розеллы и краснолобые попугаи переданы в «Зоосад Деда Мороза» в Великий Устюг, а остальные птицы возвращены отправителю в город Ош.



В отношении москвича возбуждено дело о незаконном ввозе птиц. Его рассматривают в Домодедовском суде.

Читайте также:

Жительница Подольска приютила чету постаревших и брошенных попугаев

Посетители центра воспроизводства под Волоколамском смогут увидеть редких попугаев

Всемирный день попугаев отметили в Рузской библиотеке
#птицы
#таможня
#аэропорт жуковский
#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
«У нас тут все такие»: на Урале пьяные врачи не смогли сделать ребёнку МРТ
На Урале родители с ребёнком попали на приём к пьяным врачам
24 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Motortion

В Свердловской области родители с ребёнком ночью обратились за помощью в больницу, но их приняли два врача в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Инцидент произошёл в Каменск-Уральском. Отец ребёнка снял медработников на видео. На кадрах видно, как один из врачей сидит на полу и не может связать двух слов. Несмотря на своём состояние, он предпринимает попытки сделать мальчику МРТ.

Затем в кадре появляется второй врач. Слышно как мать ребёнка спрашивает, почему и он находится в нетрезвом состоянии, на что врач отвечает: «У нас тут все, по-моему, в таком».

Руководство больницы подтвердило факт случившегося, подчеркнув, что начато служебное расследование. Также там добавили, что в день обращения ребёнку была оказана помощь в полном объёме.

Читайте также:

В Москве умер ребёнок, отравившийся парацетамолом

В Подмосковье ребёнок напал на маму с ножом и оказался в психбольнице

Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
#ребёнок
#врачи
#больница
#пьянство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились зверские кадры, на которых женщина тащит свою собаку, привязанной к багажнику
В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку и заставила ее бежать
24 апреля 2024, 12:25

Фото: istockphoto/thongchaipeun

В Красноярске женщина привязала алабая к машине и выехала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным канала, женщина привязала свою собаку к багажнику и начала движение. На кадрах видно, как красноярка едет по оживленной дороге, а за машиной бежит алабай, который, задыхаясь, пытается успеть за авто.
Отмечается, что год назад соседи уже жаловались на эту владелицу, а пса хотели забрать в питомник, но не смогли. У собаки проблемы с суставами, вызванные неправильным содержанием.

Очевидица сообщила об увиденном в органы, которые к утру нашли хозяйку и опросили ее. Она заявила, что таким образом пыталась доставить собаку в ветклинику, ведь у той больной сустав, из-за чего она не смогла запрыгнуть в багажник. Полиция проводит проверку.

Читайте также:

Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу ребёнка в Приморье

Двое российских подростков устроили стрельбу в Петербурге

Неадекватный москвич захватил в Сочи самолёт без пассажиров
#полиция
#женщина
#авто
#собака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках задержали мужчину за кражу носков и шаурмы
24 апреля 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина в Котельниках, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Экипаж росгвардейцев получил вызов, когда находился на патрулировании: в одном из поставленных на охрану магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что причиной тревоги стал мужчина, который съел в торговом зале две шаурмы, а потом сложил несколько товаров, в том числе шесть пар носков, к себе в пакет и попытался покинуть магазин, минуя кассу», — говорится в сообщении.
Неудавшегося похитителя шаурмы и носков заметил охранник магазина и нажал на кнопку сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника, а затем передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

В школе посёлка Гидроузел ликвидировали задымление

В грузе для зоолога в аэропорту Жуковский обнаружили редких попугаев

В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка
#котельники
#росгвардия
#кража
#магазин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В школе посёлка Гидроузел ликвидировали задымление
24 апреля 2024, 12:00

Фото: телеграм-канал Дениса Мордвинцева

Пожарные оперативно ликвидировали задымление в школе посёлка Гидроузел. Об этом сообщил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.
«В 10:18 утра был получен сигнал о задымлении в школе. За несколько минут 260 учеников, педагоги и технический персонал были эвакуированы на 300 м. от здания. Подали школьные автобусы, детей развезли по домам. Пожарные расчёты прибыли на место в 10:25. Задымление ликвидировано, пострадавших нет», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, добавил глава муниципалитета, произошло короткое замыкание. Причину и последствия установят надзорные органы. Как отметил Мордвинцев, все меры были приняты оперативно. На месте работает оперативный штаб, ситуация на контроле.

Читайте также:

В грузе для зоолога в аэропорту Жуковский обнаружили редких попугаев

Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть

В Пушкинском городском округе потушили горевшую траву
#школа
#пожарные
#можайск
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка
24 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Srdjanns74

В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где в этот момент была трехлетняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
ЧП произошло на улице Эмирова. Сообщается, что во время работы техники ковш задел стену дома, после чего часть здания обрушилась.

В этот момент в доме находилась трехлетняя девочка. Отмечается, что она не пострадала. Иные детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на 14-летнего подростка упала бетонная плита. Происшествие произошло в посёлке Верхний недалеко от Бугульмы в Республике Татарстан. Подростка госпитализировали в Детскую районную клиническую больницу Казани с травмами различных частей тела.

Читайте также:

Бетонная плита упала на 14-летнего подростка в Татарстане

Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

В Рязанской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
#происшествие
#чп
#дома
#девочка
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть
24 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/zabelin

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что РФ в ситуации с атакой на подмосковный «Крокус Сити холл» столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети. Об этом Чиханчин сообщил в рамках форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».
По словам директора Росфинмониторинга, исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены транспортом, оружием, а также путями отступления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ

Захарова: в ФРГ спешат с версиями теракта в «Крокусе», но не подрыва «Северных потоков»
#крокус сити холл
#теракт
#преступление
#терроризм
#владимир путин
#президент
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина спас запертую на балконе внуком пенсионерку
24 апреля 2024, 10:56

Фото: iStock/Andrii Hibelchuk

Мужчина спас пожилую женщину, которую запер на балконе маленький внук.
Оказалось, что пожилую женщину случайно запер на балконе маленький внук, а открыть дверь самостоятельно ребёнок не смог. При этом вскрывать входную дверь не стали, чтобы не напугать малыша. На помощь пришёл работающий в здании главный инженер управляющей компании, который ранее работал в сфере промышленного альпинизма.

«Я не мог слышать плач ребёнка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на неё и рыдал», — рассказал он в беседе с RT.

Мужчине не сразу удалось попасть на балкон для спасения пенсионерки. Первые две попытки оказались безуспешными. Однако в итоге мужчине удалось выдавить окно, используя отвёртку, после чего удалось открыть дверь изнутри.

Читайте также:

В Подмосковье егерь спас краснокнижного лебедя-кликуна

Утопающую в Неве 20-летнюю россиянку спас прохожий

В Подмосковье майор спас рядового от взрыва гранаты во время учений
#подмосковье
#окно
#помощь
#балкон
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кого арестовали вместе с замминистра обороны РФ
Арестован близкий друг замминистра обороны РФ Бородин
24 апреля 2024, 10:17

Фото: iStock/gorodenkoff

По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестован на два месяца его близкий товарищ Сергей Бородин. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно сообщению, Бородин отправлен в СИЗО на два месяца. Ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что Бородин, будучи близким другом Иванова, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки.

Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Читайте также:

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки
#суд
#обвинение
#следствие
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве
24 апреля 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».

Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

Читайте также:

Вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек

Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
#суд
#арест
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф