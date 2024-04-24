В грузе для зоолога в аэропорту Жуковский обнаружили редких попугаев

Таможенники обнаружили в аэропорту Жуковский при проверке авиагруза из Киргизии редких попугаев. Пернатых должны были доставить в столицу 63-летнему москвичу-зоологу, сообщили в пресс-службе ФТС России.
«В документах получателя были указаны несколько сотен попугаев – волнистые, кореллы, неразлучники и амадины. Однако при досмотре клеток с птицами инспекторы предположили, что среди них есть и редкие особи. Как показала экспертиза, в партии находились четыре пёстрые розеллы и 15 новозеландских какариков», – говорится в сообщении.Эти виды находятся под угрозой исчезновения. Их вывоз регулируется специальной конвенцией, а для перемещения через таможенную границу ЕАЭС необходимо разрешение Росприроднадзора. Сейчас пёстрые розеллы и краснолобые попугаи переданы в «Зоосад Деда Мороза» в Великий Устюг, а остальные птицы возвращены отправителю в город Ош.
В отношении москвича возбуждено дело о незаконном ввозе птиц. Его рассматривают в Домодедовском суде.
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Лора Луганская