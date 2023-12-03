В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре.
Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В ночь на 3 декабря пожар случился в двухэтажном деревянном доме на улице Лермонтова в рабочем поселке Охотск. Прибыв на место, спасатели обнаружили пять человек без признаков жизни. Женщина и дети погибли.
На месте реанимировали 33-летнего отца семейства. Его госпитализировали в Охотскую районную больницу. За медицинской помощью обратились также трое соседей. У них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени.
По данным спасателей, пожар начался на первом этаже. Его площадь не превышала 10 квадратных метров. По предварительной версии, пожар случился из-за ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования.
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В ночь на 3 декабря пожар случился в двухэтажном деревянном доме на улице Лермонтова в рабочем поселке Охотск. Прибыв на место, спасатели обнаружили пять человек без признаков жизни. Женщина и дети погибли.
По данным спасателей, пожар начался на первом этаже. Его площадь не превышала 10 квадратных метров. По предварительной версии, пожар случился из-за ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования.
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Мария Фирсова