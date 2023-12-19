В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры

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Жительнице Амурской области назначено пять лет исправительной колонии общего режима за незаконные приобретение и перевозку 380 кг черной икры и свыше 6 кг осетра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края
Ранее мужчину ранее приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а обвиняемой назначили условное наказание на пять лет с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 1 млн рублей, однако после обжалования приговора прокурором судебная коллегия отменила предыдущий вердикт. После этого женщину взяли под стражу прямо в зале суда.
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Артем Путинцев