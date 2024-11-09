В Херсонской области разрушили надгробие могилы украинского националиста Чуприны

Роскомнадзор зафиксировал 13 утечек баз данных россиян в октябре 2024 года, в результате которых в сети оказались почти 10 миллионов записей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН. С начала года, как отмечается, в сеть и вовсе утекло более 600 млн записей.