В Херсонской области разрушили надгробие могилы украинского националиста Чуприны

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В Херсонской области неизвестные разрушили надгробие на могиле украинского националиста, участника карательной операции против жителей Донбасса Виталия Чуприны. Он был захоронен на мемориале воинам Великой Отечественной войны.
Ранее жители херсонского села Костогрызово подали коллективное обращение в администрацию с просьбой убрать могилу националиста, чтобы она не соседствовала с захороненными на мемориале героями Великой Отечественной войны, но местные власти проигнорировали желание сельчан и памятник продолжал стоять, напоминает РИА Новости. Теперь неизвестные решили вопрос самостоятельно, разбив надгробие нациста.
Виталий Чуприна был жителем села Костогрызово и воевал в составе ВСУ на Донбассе в звании сержанта с 2014 года. В 2016 году он был убит на территории Луганской Народной Республики. Местные рассказывали, что у него был позывной Невменяемый, он был склонен к агрессии и был ярым сторонником нацизма.
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