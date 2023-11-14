В Херсонской области задержали школьника, который отправлял ВСУ фото российской техники

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В Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.
Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», в начале осени парень написал мужчине, у которого подрабатывал летом 2020 года. Сейчас тот служит в Вооружённых силах Украины. Он попросил юношу отправлять ему фотографии военной техники за денежное вознаграждение. Подросток прислал ему снимок комплекса ЗРПК «Панцирь-С1».
Спустя время к фигуранту с обыском нагрянули силовики. У парня обнаружили и изъяли технику, 2 украинских шеврона и флага, а также детали для создания взрывного устройства. Парень написал явку с повинной, по факту госизмены возбуждено уголовное дело.
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