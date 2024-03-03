В Ингушском Карабулаке нейтрализуют боевиков

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В городе Карабулак Республики Ингушетия продолжается режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обнаружением группы боевиков, готовивших резонансные террористические акты. Об этом пишет ТАСС.
Региональный минздрав опроверг в Telegram фейки о наличии жертв в результате проводимой операции.
«В связи с распространением недостоверной информации о жертвах в результате контртеррористической операции на территории города Карабулак министерство здравоохранения сообщает об отсутствии подтвержденных случаев пострадавших», — говорится в сообщении ведомстваПо сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), во время оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили группу бандитов, которые открыли огонь при попытке задержания. В ходе операции правоохранительные органы предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности мирного населения и предотвращению террористических актов.
Власти республики призвали жителей города соблюдать режим КТО, не выходить на улицу и быть бдительными. Любую подозрительную информацию необходимо сообщать в правоохранительные органы. Ситуация в Карабулаке находится под контролем силовых структур. Операция продолжается, и правоохранительные органы делают все возможное для нейтрализации боевиков и обеспечения безопасности граждан.
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