В Истре обокрали дом сенатора Полетаева

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В подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что двое мужчин проникли в дом сенатора вечером 23 ноября. Сделать это они смогли через запасной ход, отжав пластиковую дверь. Воры вынесли из дома 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.
Сотрудники Следственного комитета приступили к расследованию. Уже были изъяты отпечатки пальцев, следы от обуви, обнаруженные в доме, а также записи с камер видеонаблюдения.
В отношении грабителей СК возбудил уголовное дело по статье о краже.
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Сотрудники Следственного комитета приступили к расследованию. Уже были изъяты отпечатки пальцев, следы от обуви, обнаруженные в доме, а также записи с камер видеонаблюдения.
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Анастасия Чинкова