В Италии 93-летний экс-тренер сборной по фехтованию отправил грабителя в нокаут

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Выходец из Алжира в Милане попытался ограбить 93-летнего старика. Но тот оказался бывшим тренером по фехтованию и сумел обезвредить грабителя, сбив того с ног.
Бывший тренер возвращался домой, когда его остановил вооружённый мужчина, и потребовал отдать деньги и ценности. Синьор Фини ударил грабителя сначала по руке, отчего у того выпал пистолет. Затем ещё одним ударом в челюсть пожилой итальянец отправил преступника в нокаут. Тот упал и застрял между скутеров, стоявших у края тротуара. До приезда полиции алжирца удерживали прохожие. После ареста выяснилось, что мужчину на родине разыскивают за убийство. Так не потерявший спортивной формы 93-летний экс-тренер обезвредил опасного преступника.
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Александр Бойцов