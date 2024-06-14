В Италии арестовали вероятного пособника в побеге Артема Усса

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Полиция Италии задержала сооснователя компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе.
Об этом пишет агентство Ansa. Сын сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса обвиняется американскими властями в мошенничестве. Речь идет в том числе о продаже нефти из Венесуэлы.
Весной прошлого года Усса-младшего задержали в Италии по запросу Штатов, но он сбежал из-под домашнего ареста в РФ.
Ранее Усс-младший назвал внезапным свой побег из-под ареста в Италии. Он отметил, что семья непричастна к оплате «покупки услуг» за побег.
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Весной прошлого года Усса-младшего задержали в Италии по запросу Штатов, но он сбежал из-под домашнего ареста в РФ.
Ранее Усс-младший назвал внезапным свой побег из-под ареста в Италии. Он отметил, что семья непричастна к оплате «покупки услуг» за побег.
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Сыну экс-губернатора Усса помогла сбежать сербская банда из-под домашнего ареста в Италии
Алёна Самарева