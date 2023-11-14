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В кафе в центре Москвы произошла массовая драка

МВД: четыре человека устроили драку в кафе Москвы
14 ноября 2023, 12:51
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что происшествие произошло вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

По информации РИА Новости, конфликт между мужчинами произошел в кафе, а после на улице он перерос в драку. После происшествия в медучреждения обращений не было.


Ранее также сообщалось о массовой драке на складе Wildberries. Инцидент произошёл в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек.

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#кафе
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#сотрудники
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Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области
Подросток попал в больницу после избиения отцом одноклассницы
06 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/artolympic

Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы. 

В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика. 

В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте. 

Полиция приступила к проведению проверки. 

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#полиция
#избиение
#школьники
#больница
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На Украине признали причастность СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР Поповым
«Общественное»: к убийству депутата ЛНР Попова причастна СБУ
06 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/AndrisBarbans

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью». 

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что автомобиль, в котором ехал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, был взорван. Политик погиб на месте от полученных ран. 

Также в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, тело которого нашли в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ также написали, что в этому убийству причастна СБУ. 

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#лнр
#депутат
#теракт
#сбу
#украина
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Экс-депутат Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы в Одинцове
06 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/Chalabala

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцове возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитым оказался экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. 

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#мероприятия
#мужчина
#происшествия
#депутат
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В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах
06 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения. 

«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

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#дети
#больница
#травмы
#зима
#развлечения
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Полиция нашла 14-летнюю девочку, убежавшую замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшую школьницу, сбежавшую накануне ночью из дома в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее стало известно, что 14-летняя девочка ушла из дома в селе Кочубеевское и не вернулась. Родственники пытались дозвониться до неё, но в итоге девушка сама сообщила матери о своём местонахождении. Она заявила, что уехала в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от её дома. Цель побега стал молодой человек, с которым девочка познакомилась в интернета. При прощании сбежавшая просила её больше не беспокоить, но мать подала заявление в полицию. 

В ведомстве рассказали, что подростка нашли. В настоящее время она находится с родителями. 

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#полиция
#розыск
#девочка
#школьница
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На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Украинские СМИ написали об операции СБУ по убийству экс-депутата Ильи Кивы
06 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Motortion

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили в рамках операции Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что тело украинского депутата было обнаружено в районе 15:10 в среду в Одинцовском городском округе Московской области на территории элитного гостиничного комплекса «Величъ клаб».Telegram-канал Mash отмечал, что на правом виске убитого была резаная рана, а на левой части лица – гематома. 

Украинские издания «Украинская правда» и «Суспiльне новини» сообщают, что за убийством Кивы стоят киевские спецслужбы. Уточняется, что погибший был осуждён на территории Украины по делу о госизмене. Его ликвидировали из стрелкового оружия, подчёркивается в материалах. 

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#украина
#россия
#подмосковье
#убийство
#депутат
#сбу
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В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак
06 декабря 2023, 18:38

Фото: istock / Soumen Hazra

В армянском селе Суренаван 7-летний ребенок погиб, спасаясь от бродячих собак.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), 7-летний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 км от Еревана - ред. РИА Новости), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

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#происшествие
#дети
#новости
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В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком
06 декабря 2023, 18:29

Фото: iStock/eranicle

4-месячный ребенок скончался в Тульской области.
По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, сообщает местный портал Myslo.

Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

Правоохранители начали проверку. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти.

Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная. 

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#тульская область
#новости
#происшествие
#дети
#родители
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В Германии перекрыли дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
Bild: полиция в Германии перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
06 декабря 2023, 18:12

Фото: iStock/picturesd

Полиция в Германии закрыла дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за обнаруженного в автомобиле россиянина муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает издание Bild.
Уточняется, что на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф в Саксонии в автомобиле 43-летнего россиянина был обнаружен предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Прибор был подключён к аккумулятору. 

Полиция в экстренном порядке закрыла границу, а также приостановила движение в обе стороны. 

Прибывшие на метро происшествия сапёры установили, что предмет, которой был принят за взрывное устройство, оказался муляжом. Движение на дороге было восстановлено через два часа. 

Сотрудники полиции продолжают расследовать детали инцидента, а также повторно досматривают автомобиль. 

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