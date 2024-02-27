В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне

Фото: iStock/Paha_L
Сотрудники Росгвардии в Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник и танцы у Вечного огня на мемориальном комплексе Памятник 1200 гвардейцам, об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«Сегодня около 01 часа 30 минут на улице Галицкого в Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам», — прокомментировали произошедшее представители ведомства.Правонарушителей удалось обнаружить при помощи камер видеонаблюдения. Туристы распивали алкогольные напитки у мемориала, затем начали танцевать возле него, перепрыгивая через него, а затем и вовсе забрали с Вечного огня букет цветов.
Читайте также:
В Кургане суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня, на 2 млн руб
В Ульяновской области задержан иностранец за осквернение Корана
РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
Евгения Парфентьева