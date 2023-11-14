В Кемеровской области поезд сбил пьяную женщину с коляской

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В Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской, об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Инцидент произошёл на станции Юрга-1.
Предварительно, женщина возвращалась домой от родственников и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она решила не идти до ближайшего безопасного перехода, а сократила дорогу и пошла с коляской вдоль путей.
Следовавший мимо грузовой поезд задел женщину по касательной. К счастью, двухлетний ребёнок никаких травм не получил. А вот у его 40-летней матери врачи диагностировали многочисленные повреждения.
Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок.
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Предварительно, женщина возвращалась домой от родственников и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она решила не идти до ближайшего безопасного перехода, а сократила дорогу и пошла с коляской вдоль путей.
Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок.
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Евгения Парфентьева