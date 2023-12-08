В Керчи произошел пожар на газопроводе

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В Керчи произошел пожар на газопровод, cейчас там горит газ, вырывающийся из трубы в районе одного из стыков. Огонь частично повредил линию энергопередачи, сообщает источник газеты «Известия».
«Рассматривается версия об умышленном повреждении газопровода в Керчи. Отключена котельная, обслуживающая 30 тысяч абонентов. Обесточена часть уличного освещения», — говорит Telegram-канал «Крымский канал».
На место инцидента уже прибыли замглавы администрации города Олег Шевченко, а также руководители керченских филиалов энергоорганизаций Республики Крым.
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