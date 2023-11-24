В Курске неизвестные спрятали гранаты в разломе дерева

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
После обнаружения тайника сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию около АЗС, рядом с которой располагался схрон. В данный момент силовики занимаются поиском хозяина тайника и вооружения.
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