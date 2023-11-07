В Ленобласти грабитель вскрыл терминал оплаты с помощью лома и кувалды - видео

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В поселке Васкелово ленинградской области прошел неравный бой между вором и терминалом оплаты. Мужчина раскурочил устройство с помощью болгарки, кувалды и лома.
Ночью в одном из местных магазинов сработала сигнализация. В торговый зал вломился грабитель и принялся долбить терминал оплаты, куда продавцы сдают дневную выручку, сообщает телеграм-канал Baza. На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина сначала пилит устройство болгаркой, затем колотит по нему кувалдой. Окончательно вор добил терминал с помощью лома. Все действия заняли у него четыре минуты.
Интересно, что сотрудники частного охранного предприятия приехали на место происшествия спустя 41 минуту после срабатывания сигнализации. Несложные вычисления позволят определить, что за это время преступник успел бы разломать десять таких терминалов.
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Интересно, что сотрудники частного охранного предприятия приехали на место происшествия спустя 41 минуту после срабатывания сигнализации. Несложные вычисления позволят определить, что за это время преступник успел бы разломать десять таких терминалов.
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Александр Бойцов