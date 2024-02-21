В Липецкой области задержали наркокурьера, маскировавшегося под таксиста

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Наркокурьер с 3 кг мефедрона, маскировавшийся под таксиста, задержан полицией в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».
В Липецкой области полиция остановила автомобиль, за рулём которого находился 25-летний иностранный гражданин. При осмотре авто в запасном колесе правоохранители нашли тайник с тремя пакетами наркотического препарата. Найти тайник помогла служебная собака по кличке Карма.
Было возбуждено уголовное дело по трём частям ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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«Выяснилось, что задержанный работал в интересах одного из интернет-магазинов. На арендованном автомобиле он под видом таксиста перевозил криминальный товар из Подмосковья для последующего сбыта бесконтактным способом через тайники на территории Липецкой области. Оплачивалась такая «работа» посредством криптовалютных транзакций», — сообщили в полиции.
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Сергей Калугин